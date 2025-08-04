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Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025
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13:01 04.08.2025 (обновлено: 15:00 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/sud-2033240045.html
Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме
Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025
Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме
Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:01:00+03:00
2025-08-04T15:00:00+03:00
происшествия
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости."Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме", — решила инстанция.Соответствующее ходатайство заявил гособвинитель, фигуранты дела возражать не стали. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии. Также 27 потерпевших заявили гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html
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происшествия, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме

Военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости.
"Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме", — решила инстанция.
Соответствующее ходатайство заявил гособвинитель, фигуранты дела возражать не стали.
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Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто
Вчера, 06:28
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии. Также 27 потерпевших заявили гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
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