https://ria.ru/20250804/sud-2033240045.html

Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме

Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 04.08.2025

Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме

Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:01:00+03:00

2025-08-04T13:01:00+03:00

2025-08-04T15:00:00+03:00

происшествия

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме, передал корреспондент РИА Новости."Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме", — решила инстанция.Соответствующее ходатайство заявил гособвинитель, фигуранты дела возражать не стали. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии. Также 27 потерпевших заявили гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik