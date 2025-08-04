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Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе - РИА Новости, 04.08.2025
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09:37 04.08.2025 (обновлено: 13:37 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/sud-2033178749.html
Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе
Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе - РИА Новости, 04.08.2025
Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе
Полиция не пускает к зданию суда Кишинева, где сейчас начнется заседание по делу депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер никого из... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:37:00+03:00
2025-08-04T13:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Полиция не пускает к зданию суда Кишинева, где сейчас начнется заседание по делу депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер никого из сторонников, которые собрались в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжатся прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжится рассмотрение дела по Таубер. Не пускают даже прохожих. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250731/moldavija-2032705387.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Марина Таубер, Илан Шор, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе

Полиция не пускает никого из сторонников Марины Таубер к зданию суда в Кишиневе

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025
Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Полиция не пускает к зданию суда Кишинева, где сейчас начнется заседание по делу депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер никого из сторонников, которые собрались в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжатся прения сторон.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Власти Молдавии готовятся к запрету Telegram, считает Таубер
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Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжится рассмотрение дела по Таубер. Не пускают даже прохожих.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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1 августа, 12:32
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМарина ТауберИлан ШорSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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