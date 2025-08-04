Полиция не пускает сторонников Таубер к зданию суда в Кишиневе
Полиция не пускает никого из сторонников Марины Таубер к зданию суда в Кишиневе
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025
Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда. 4 августа 2025
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Полиция не пускает к зданию суда Кишинева, где сейчас начнется заседание по делу депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер никого из сторонников, которые собрались в поддержку политика, передает корреспондент РИА Новости.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжатся прения сторон.
Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжится рассмотрение дела по Таубер. Не пускают даже прохожих.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.