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Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки - РИА Новости, 04.08.2025
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
Несмотря на снижение процентов по вкладам из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются привлекательным инструментом, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:05:00+03:00
2025-08-04T03:05:00+03:00
2025-08-04T03:05:00+03:00
экономика
георгий остапкович
высшая школа экономики (вшэ)
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Несмотря на снижение процентов по вкладам из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются привлекательным инструментом, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Остапкович: снижение ключевой ставки не сильно затронет доходность вкладов"Если человек хочет просто положить деньги и забыть, и потом получить доход, то лучше депозита сегодня ничего нет даже при сниженной ставке. Процент все равно выше инфляции, и плюс это гарантированный доход", — указал эксперт.Как пояснил Остапкович, есть финансовые продукты, способные обеспечить более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами. В частности, длинные ОФЗ до 2041 года или облигации предприятий. Однако они подойдут тем, кто хорошо разбирается в фондовом рынке. Для обычных граждан лучшим инструментом для накоплений по-прежнему остается банковский вклад.
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экономика, георгий остапкович, высшая школа экономики (вшэ), россия
Экономика, Георгий Остапкович, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
Остапкович: снижение ключевой ставки не сильно повлияет на доходность депозитов