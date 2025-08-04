https://ria.ru/20250804/stavka-2033156305.html

Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки

Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки - РИА Новости, 04.08.2025

Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки

Несмотря на снижение процентов по вкладам из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются привлекательным инструментом, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:05:00+03:00

2025-08-04T03:05:00+03:00

2025-08-04T03:05:00+03:00

экономика

георгий остапкович

высшая школа экономики (вшэ)

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Несмотря на снижение процентов по вкладам из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются привлекательным инструментом, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Остапкович: снижение ключевой ставки не сильно затронет доходность вкладов"Если человек хочет просто положить деньги и забыть, и потом получить доход, то лучше депозита сегодня ничего нет даже при сниженной ставке. Процент все равно выше инфляции, и плюс это гарантированный доход", — указал эксперт.Как пояснил Остапкович, есть финансовые продукты, способные обеспечить более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами. В частности, длинные ОФЗ до 2041 года или облигации предприятий. Однако они подойдут тем, кто хорошо разбирается в фондовом рынке. Для обычных граждан лучшим инструментом для накоплений по-прежнему остается банковский вклад.

https://ria.ru/20250804/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, георгий остапкович, высшая школа экономики (вшэ), россия