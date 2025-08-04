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Девятнадцать сержантов ВС Армении прошли переподготовку в США
Девятнадцать сержантов ВС Армении прошли переподготовку в США - РИА Новости, 04.08.2025
Девятнадцать сержантов ВС Армении прошли переподготовку в США
Девятнадцать сержантов вооруженных сил Армении прошли переподготовку в США вместе с Национальной гвардией Канзаса, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:40:00+03:00
2025-08-04T15:40:00+03:00
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Девятнадцать сержантов вооруженных сил Армении прошли переподготовку в США вместе с Национальной гвардией Канзаса, сообщает в понедельник пресс-служба американского посольства в Ереване. "Девятнадцать военнослужащих сержантского состава ВС Армении находились в Канзасе для участия в ежегодных девятых тренингах Phoenix Platoon с Национальной гвардией Канзаса", - говорится в сообщении. Отмечается, что тренинги состоялись во второй половине июля. В посольстве заявили, что армянские сержанты совершенствовали свои навыки и изучали передовой опыт США, "укрепляя связи" между двумя народами. "Это ежегодная программа обмена между Национальной гвардией Канзаса и вооруженными силами Армении, которая концентрируется на формировании профессионального сержантского состава, является прекрасной возможностью для укрепления оперативной совместимости между нашими силами и углубления армяно-американского партнерства", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, канзас, сша
В мире, Армения, Канзас, США
Девятнадцать сержантов ВС Армении прошли переподготовку в США
Американское посольство: 19 сержантов ВС Армении прошли переподготовку в США