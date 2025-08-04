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Генпрокурор США приказала представить суду данные заговора на выборах-2016 - РИА Новости, 04.08.2025
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23:30 04.08.2025 (обновлено: 23:51 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ssha-2033367345.html
Генпрокурор США приказала представить суду данные заговора на выборах-2016
Генпрокурор США приказала представить суду данные заговора на выборах-2016 - РИА Новости, 04.08.2025
Генпрокурор США приказала представить суду данные заговора на выборах-2016
Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора с целью связать победу Дональда Трампа на президентских выборах... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:30:00+03:00
2025-08-04T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора с целью связать победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране 2016 года с якобы вмешательством России, сообщил телеканал Fox News. "Fox News может подтвердить, что генеральный прокурор Пэм Бонди сегодня подписала распоряжение, обязывающее неназванного федерального прокурора США представить большому жюри доказательства, касающиеся предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента Соединенных Штатов 2016 года Дональда Трампа с Россией", — сообщил корреспондент.Журналист добавил, что телеканал ознакомился со страницей подписанного Бонди распоряжения, а также получил подтверждение от информированного источника.Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене. Он заявил, что у него есть документальные подтверждения. По словам главы Белого дома, "в банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден
Генпрокурор США приказала представить суду данные заговора на выборах-2016

Fox News: Бонди приказала передать суду данные заговора на выборах-2016 в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о подаче в суд доказательств заговора с целью связать победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране 2016 года с якобы вмешательством России, сообщил телеканал Fox News.
"Fox News может подтвердить, что генеральный прокурор Пэм Бонди сегодня подписала распоряжение, обязывающее неназванного федерального прокурора США представить большому жюри доказательства, касающиеся предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента Соединенных Штатов 2016 года Дональда Трампа с Россией", — сообщил корреспондент.
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Журналист добавил, что телеканал ознакомился со страницей подписанного Бонди распоряжения, а также получил подтверждение от информированного источника.
Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене. Он заявил, что у него есть документальные подтверждения. По словам главы Белого дома, "в банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон.

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
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Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и непроверенную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
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