https://ria.ru/20250804/ssha-2033362450.html

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог - РИА Новости, 04.08.2025

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:29:00+03:00

2025-08-04T22:29:00+03:00

2025-08-04T22:30:00+03:00

в мире

сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4089d8569ced512e4aadb1b55abf26c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории, говорится в опубликованном документе государственного департамента. "Государственный департамент объявляет о начале 12-месячной пилотной программы по предоставлению визовых залогов… Консульские работники могут требовать от подающих на неиммиграционную визу внести залог до 15 тысяч долларов в качестве условия выдачи визы", - указано в размещенном в государственном реестре решении. Залоги могут взиматься при подаче заявлений на выдачу виз категории B-1 и B-2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Они будут применяться для иностранцев из тех государств, которые по оценке госдепартамента имеют высокие показатели просроченных виз. Перечень стран в документе не приводится. Пилотная программа выдачи виз под залог, как уточняется, будет действовать до августа 2026 года. Точную сумму залога, согласно тексту решения, предстоит определять консульскому работнику, который может потребовать внести 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов на основании рассмотрения заявлений. "Соблюдение условий залога потребует прибытия в Соединенные Штаты и отбытия воздушным путем из одного из аэропортов, заранее отобранных в рамках данной пилотной программы", - указано в документе. В тексте также говорится, что государственный департамент пока не может точно оценить количество заявителей, от которых потребуется внести залог в рамках пилотной программы, однако прогнозирует, что их число может составить около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20250606/ssha-2021225625.html

https://ria.ru/20250318/gosdep-2005618741.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)