https://ria.ru/20250804/ssha-2033361473.html

Трамп и Стубб обсудили Украину

Трамп и Стубб обсудили Украину - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп и Стубб обсудили Украину

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили Украину и сотрудничество по... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:19:00+03:00

2025-08-04T22:19:00+03:00

2025-08-04T22:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

финляндия

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008341330_0:49:834:518_1920x0_80_0_0_c17bfe2cae2fb102ec0b9cffd1520b7a.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам. "Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили... (конфликт - ред.) на Украине. Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается. Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня. В долгосрочной перспективе переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - написал Стубб в соцсети X. Финский президент добавил, что также обсудил с Трампом ледоколы. По словам Стубба, Финляндия обладает необходимыми знаниями и опытом для быстрого и надежного строительства ледоколов. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических. Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033361065.html

россия

сша

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, финляндия, дональд трамп, дмитрий песков