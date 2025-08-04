Трамп и Стубб обсудили Украину
Трамп и Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам
© Фото : Alexander Stubb/XДональд Трамп и Александр Стубб
© Фото : Alexander Stubb/X
Дональд Трамп и Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили... (конфликт - ред.) на Украине. Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается. Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня. В долгосрочной перспективе переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - написал Стубб в соцсети X.
Финский президент добавил, что также обсудил с Трампом ледоколы. По словам Стубба, Финляндия обладает необходимыми знаниями и опытом для быстрого и надежного строительства ледоколов.
Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола - это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.