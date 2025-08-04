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Постпред США при НАТО ожидает новых поставок оружия Украине

Постпред США при НАТО ожидает новых поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.08.2025

Постпред США при НАТО ожидает новых поставок оружия Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер ожидает, что в ближайшие недели еще больше европейских стран объявят о предоставлении средств на закупку американской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:09:00+03:00

2025-08-04T21:09:00+03:00

2025-08-04T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер ожидает, что в ближайшие недели еще больше европейских стран объявят о предоставлении средств на закупку американской военной техники и боеприпасов для Украины. Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Мы движемся максимально быстро", - заявил постпред агентству Рейтер, оценивая новый механизм финансирования вооружений для Киева. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато