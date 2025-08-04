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Инвестиции в развитие ИИ в США несут экономические риски, пишет WP
Инвестиции в развитие ИИ в США несут экономические риски, пишет WP - РИА Новости, 04.08.2025
Инвестиции в развитие ИИ в США несут экономические риски, пишет WP
Инвестиции крупных технологических компаний в развитие искусственного интеллекта (ИИ) сдерживает замедление темпов роста экономики США, сообщает газета... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:22:00+03:00
2025-08-04T18:22:00+03:00
2025-08-04T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Инвестиции крупных технологических компаний в развитие искусственного интеллекта (ИИ) сдерживает замедление темпов роста экономики США, сообщает газета Washington Post. "На прошлой неделе Google, Meta*, Amazon и Microsoft вновь подтвердили, что в этом году они планируют потратить более 350 миллиардов долларов на строительство и оснащение центров обработки данных для ИИ - это огромный приток средств, который, по мнению экономистов и аналитиков, может стать противовесом замедлению экономического роста", - говорится в публикации. При этом газета отмечает, что беспрецедентные инвестиции в развитие ИИ в США влекут за собой усугубление зависимости национальной экономики от технологических гигантов, а это влечет за собой риски, сопряженные с возможным спадом в секторе ИИ. Ранее газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сша, россия, антониу гутерреш, google, microsoft corporation, amazon, в мире
США, Россия, Антониу Гутерреш, Google, Microsoft Corporation, Amazon, В мире
Инвестиции в развитие ИИ в США несут экономические риски, пишет WP
WP: инвестиции крупных компаний из США в развитие ИИ несут экономические риски
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Инвестиции крупных технологических компаний в развитие искусственного интеллекта (ИИ) сдерживает замедление темпов роста экономики США, сообщает газета Washington Post
.
"На прошлой неделе Google, Meta*, Amazon и Microsoft вновь подтвердили, что в этом году они планируют потратить более 350 миллиардов долларов на строительство и оснащение центров обработки данных для ИИ - это огромный приток средств, который, по мнению экономистов и аналитиков, может стать противовесом замедлению экономического роста", - говорится в публикации.
При этом газета отмечает, что беспрецедентные инвестиции в развитие ИИ в США влекут за собой усугубление зависимости национальной экономики от технологических гигантов, а это влечет за собой риски, сопряженные с возможным спадом в секторе ИИ.
Ранее газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе.
В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская