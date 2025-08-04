Рейтинг@Mail.ru
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ssha-2033315735.html
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.08.2025
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
России не следует доверять США, так как заявления и действия главы Белого дома Дональда Трампа крайне противоречивы, такое мнение выразил профессор Чикагского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:33:00+03:00
2025-08-04T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
джон миршаймер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_171b1dcb0d9da432194b15e6d6c3b513.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. России не следует доверять США, так как заявления и действия главы Белого дома Дональда Трампа крайне противоречивы, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это типичный Трамп. Он действует наугад, бросает угрозы, а потом отступает. Кстати, если вы русский и смотрите это, спросите себя: что это говорит о взаимодействии с США в будущем? Есть ли надежда на дипломатию? Есть ли шанс, что мы сможем найти общий язык с этими людьми? Думаю, что ответ — нет. &lt;…&gt; США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять", — считает он.Эксперт также призвал Москву "готовиться к худшему и действовать исходя из этого".На прошлой неделе американский президент заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается. При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.Российский президент Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме на прошлой неделе заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.
https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html
https://ria.ru/20250804/ugrozy-2033237895.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b19554b678c2e3b0d1dacc8d57558816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джон миршаймер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Владимир Путин
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией

Профессор Миршаймер считает, что России не следует доверять США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. России не следует доверять США, так как заявления и действия главы Белого дома Дональда Трампа крайне противоречивы, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это типичный Трамп. Он действует наугад, бросает угрозы, а потом отступает. Кстати, если вы русский и смотрите это, спросите себя: что это говорит о взаимодействии с США в будущем? Есть ли надежда на дипломатию? Есть ли шанс, что мы сможем найти общий язык с этими людьми? Думаю, что ответ — нет. <…> США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять", — считает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В США рассказали об угрозе Украине из-за ультиматума Трампа
15:59
Эксперт также призвал Москву "готовиться к худшему и действовать исходя из этого".
На прошлой неделе американский президент заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается. При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
Российский президент Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме на прошлой неделе заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ рассказали, к чему приведут выпады Трампа в адрес России
12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжон МиршаймерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала