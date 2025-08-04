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В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.08.2025
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
России не следует доверять США, так как заявления и действия главы Белого дома Дональда Трампа крайне противоречивы, такое мнение выразил профессор Чикагского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:33:00+03:00
2025-08-04T17:33:00+03:00
2025-08-04T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. России не следует доверять США, так как заявления и действия главы Белого дома Дональда Трампа крайне противоречивы, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это типичный Трамп. Он действует наугад, бросает угрозы, а потом отступает. Кстати, если вы русский и смотрите это, спросите себя: что это говорит о взаимодействии с США в будущем? Есть ли надежда на дипломатию? Есть ли шанс, что мы сможем найти общий язык с этими людьми? Думаю, что ответ — нет. <…> США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять", — считает он.Эксперт также призвал Москву "готовиться к худшему и действовать исходя из этого".На прошлой неделе американский президент заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается. При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.Российский президент Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме на прошлой неделе заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.
https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джон миршаймер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Владимир Путин
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
Профессор Миршаймер считает, что России не следует доверять США