https://ria.ru/20250804/ssha-2033312282.html

Российский сенатор заявил о кризисе партийной системы в США

Российский сенатор заявил о кризисе партийной системы в США - РИА Новости, 04.08.2025

Российский сенатор заявил о кризисе партийной системы в США

Самый низкий в современной истории уровень доверия к главным партиям США свидетельствует о кризисе партийной системы страны, считает российский сенатор Алексей... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:20:00+03:00

2025-08-04T17:20:00+03:00

2025-08-04T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самый низкий в современной истории уровень доверия к главным партиям США свидетельствует о кризисе партийной системы страны, считает российский сенатор Алексей Пушков. "В США наблюдается кризис партийной системы, выражающийся в самом низком в современной истории уровне доверия к главным партиям страны. Республиканцев спасает лишь то, что их низкий рейтинг - 33% - всё же выше рейтинга демократов, которые, выдвинув бездарную Камалу Харрис вместо страдающего деменцией Джо Байдена и проиграв выборы, рухнули до 28%", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что у Демократической партии нет ни убедительных лидеров, ни тем, с помощью которых она могла бы улучшить свой рейтинг. При этом Пушков выразил мнение, что и действующий президент США республиканец Дональд Трамп "не слишком популярен" в своей стране. "Его пик, видимо, пришелся на период от покушения на него до дня голосования, но одной лишь критики Трампа демократам не хватит для возрождения. Впрочем, возможно, полноценного партийного возрождения в США и не будет, а за Белый дом отныне будут сражаться партии, которые в лучшем случае представляют треть избирателей, а то и меньше. В Западной Европе в XXI веке именно так и происходит", - констатировал парламентарий. Трамп пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

https://ria.ru/20250804/partiya-2033272336.html

https://ria.ru/20250803/vybory-2033066310.html

сша

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в мире, сша, украина, западная европа, дональд трамп, алексей пушков, камала харрис, фбр