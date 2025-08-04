Российский сенатор заявил о кризисе партийной системы в США
Сенатор Пушков: низкий уровень доверия к партиям США говорит о кризисе системы
© Getty Images / Andrew HarnikФлаг США на фоне Капитолия
© Getty Images / Andrew Harnik
Флаг США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самый низкий в современной истории уровень доверия к главным партиям США свидетельствует о кризисе партийной системы страны, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"В США наблюдается кризис партийной системы, выражающийся в самом низком в современной истории уровне доверия к главным партиям страны. Республиканцев спасает лишь то, что их низкий рейтинг - 33% - всё же выше рейтинга демократов, которые, выдвинув бездарную Камалу Харрис вместо страдающего деменцией Джо Байдена и проиграв выборы, рухнули до 28%", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что у Демократической партии нет ни убедительных лидеров, ни тем, с помощью которых она могла бы улучшить свой рейтинг. При этом Пушков выразил мнение, что и действующий президент США республиканец Дональд Трамп "не слишком популярен" в своей стране.
"Его пик, видимо, пришелся на период от покушения на него до дня голосования, но одной лишь критики Трампа демократам не хватит для возрождения. Впрочем, возможно, полноценного партийного возрождения в США и не будет, а за Белый дом отныне будут сражаться партии, которые в лучшем случае представляют треть избирателей, а то и меньше. В Западной Европе в XXI веке именно так и происходит", - констатировал парламентарий.
Трамп пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены.
Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".