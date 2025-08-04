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В Белом доме призвали модернизировать статистику рынка труда США

В Белом доме призвали модернизировать статистику рынка труда США - РИА Новости, 04.08.2025

В Белом доме призвали модернизировать статистику рынка труда США

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт призвал модернизировать статистику рынка труда США, чтобы она была более прозрачной. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:26:00+03:00

2025-08-04T16:26:00+03:00

2025-08-04T16:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт призвал модернизировать статистику рынка труда США, чтобы она была более прозрачной. "Во-первых, эти данные вполне могут быть искажены по политическим мотивам, потому что они крайне непрозрачны. Существует система - "черный ящик", которая формирует статистику по занятости, и ее необходимо усовершенствовать", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC. Экономист добавил, что трудовая статистика должна быть прозрачной и надежной, чтобы рынок мог на нее опираться. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику Макэнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране. Ранее бюро выпустило новый отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем в предыдущих оценках.

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в мире, сша, дональд трамп