https://ria.ru/20250804/ssha-2033288798.html

В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине

В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине - РИА Новости, 04.08.2025

В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:42:00+03:00

2025-08-04T15:42:00+03:00

2025-08-04T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

китай

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/50/1497055005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_759c3fc6b4829d63144223b14399c28d.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует из текста инициативы, с которым ознакомилось РИА Новости. Законопроект под названием STOP China and Russia Act требует от администрации США определить, оказывает ли Китай материальную или информационно-техническую помощь России, которая якобы способствует проведению ею боевых действий на территории Украины. "Президент (Дональд Трамп - ред.) должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить в конгресс доклад с указанием, оказывает ли правительство Китая или связанные с ним организации поддержку России, способствующую нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе. В случае положительного заключения администрация будет обязана ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, включая ограничения на доступ к американским финансовым институтам, запрет на экспорт технологий, а также блокировку имущества на территории США. Отдельный раздел законопроекта требует наложения санкций на банки и иные финансовые учреждения КНР, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу существующих ограничений, введенных против России. Авторы инициативы также настаивают на разработке совместной стратегии с партнёрами США в Европе и Азии для "сдерживания китайско-российского сотрудничества, направленного против интересов Соединенных Штатов и их союзников". Как отмечается в тексте, санкции будут сохраняться не менее одного года и могут быть отменены только после подтверждения со стороны конгресса, что Китай прекратил поддержку, а Россия завершила военные действия и вывела войска с территории Украины. Законопроект внесен в сенат 119-го созыва конгресса США и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250418/zelenskiy--2012072287.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп