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В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ssha-2033288798.html
В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине
В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине - РИА Новости, 04.08.2025
В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:42:00+03:00
2025-08-04T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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китай
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует из текста инициативы, с которым ознакомилось РИА Новости. Законопроект под названием STOP China and Russia Act требует от администрации США определить, оказывает ли Китай материальную или информационно-техническую помощь России, которая якобы способствует проведению ею боевых действий на территории Украины. "Президент (Дональд Трамп - ред.) должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить в конгресс доклад с указанием, оказывает ли правительство Китая или связанные с ним организации поддержку России, способствующую нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе. В случае положительного заключения администрация будет обязана ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, включая ограничения на доступ к американским финансовым институтам, запрет на экспорт технологий, а также блокировку имущества на территории США. Отдельный раздел законопроекта требует наложения санкций на банки и иные финансовые учреждения КНР, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу существующих ограничений, введенных против России. Авторы инициативы также настаивают на разработке совместной стратегии с партнёрами США в Европе и Азии для "сдерживания китайско-российского сотрудничества, направленного против интересов Соединенных Штатов и их союзников". Как отмечается в тексте, санкции будут сохраняться не менее одного года и могут быть отменены только после подтверждения со стороны конгресса, что Китай прекратил поддержку, а Россия завершила военные действия и вывела войска с территории Украины. Законопроект внесен в сенат 119-го созыва конгресса США и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250418/zelenskiy--2012072287.html
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп
В США предложили ввести санкции против Китая за поддержку России на Украине

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая за поддержку российской СВО

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует из текста инициативы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Законопроект под названием STOP China and Russia Act требует от администрации США определить, оказывает ли Китай материальную или информационно-техническую помощь России, которая якобы способствует проведению ею боевых действий на территории Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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"Президент (Дональд Трамп - ред.) должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить в конгресс доклад с указанием, оказывает ли правительство Китая или связанные с ним организации поддержку России, способствующую нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
В случае положительного заключения администрация будет обязана ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, включая ограничения на доступ к американским финансовым институтам, запрет на экспорт технологий, а также блокировку имущества на территории США.
Отдельный раздел законопроекта требует наложения санкций на банки и иные финансовые учреждения КНР, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу существующих ограничений, введенных против России.
Авторы инициативы также настаивают на разработке совместной стратегии с партнёрами США в Европе и Азии для "сдерживания китайско-российского сотрудничества, направленного против интересов Соединенных Штатов и их союзников".
Как отмечается в тексте, санкции будут сохраняться не менее одного года и могут быть отменены только после подтверждения со стороны конгресса, что Китай прекратил поддержку, а Россия завершила военные действия и вывела войска с территории Украины.
Законопроект внесен в сенат 119-го созыва конгресса США и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКитайРоссияДональд Трамп
 
 
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