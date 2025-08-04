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Опрос показал, как южнокорейцы оценивают сделку с США по тарифам - РИА Новости, 04.08.2025
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15:39 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ssha-2033288453.html
Опрос показал, как южнокорейцы оценивают сделку с США по тарифам
Опрос показал, как южнокорейцы оценивают сделку с США по тарифам - РИА Новости, 04.08.2025
Опрос показал, как южнокорейцы оценивают сделку с США по тарифам
Более 60% южнокорейских граждан положительно оценивают сделку по тарифам, которую правительство Республики Корея заключило с администрацией американского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:39:00+03:00
2025-08-04T15:39:00+03:00
в мире
сша
южная корея
дональд трамп
ли чжэ мен
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 60% южнокорейских граждан положительно оценивают сделку по тарифам, которую правительство Республики Корея заключило с администрацией американского президента Дональда Трампа, показали данные статистической службы Realmeter согласно результатам опроса. Опрос проводился 1 августа среди 1016 граждан Республики Корея в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонного интервью, погрешность составляет 3,1 процентных пункта при доверительном интервале 95%. Согласно результатам, опубликованным в понедельник, 63,9% участников опроса оценивают результаты сделки с США по тарифам, заключенной в прошлый четверг, положительно. Неудовлетворенность от итогов тарифных переговоров выразили 32,3% опрошенных. Положительная оценка доминирует над отрицательной во всех регионах страны. Таким образом, отметила статслужба, каждый шестой южнокореец из 10 одобряет тарифные договоренности своего правительства с американской стороной. Наибольшую поддержку действиям властей выразили граждане среднего возраста - более 70% высказались положительно. В то же время, большая часть молодого поколения - 53.8% граждан от 18 до 29 лет - продемонстрировала неудовлетворенность. Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. При этом сделка с США не включает послаблений по экспорту в Южную Корею говядины и риса. Эти достижения чаще всего отмечались участниками прошедшего опроса, как наиболее значимые. Кроме того, Южная Корея также вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, для этого будет создан специализированный фонд сотрудничества. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на прошлой неделе высказался о новых договоренностях положительно. По его словам, сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности.
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в мире, сша, южная корея, дональд трамп, ли чжэ мен, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Введение Трампом пошлин на импорт
Опрос показал, как южнокорейцы оценивают сделку с США по тарифам

Realmeter: более 60% южнокорейцев положительно оценивают сделку с США по тарифам

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 60% южнокорейских граждан положительно оценивают сделку по тарифам, которую правительство Республики Корея заключило с администрацией американского президента Дональда Трампа, показали данные статистической службы Realmeter согласно результатам опроса.
Опрос проводился 1 августа среди 1016 граждан Республики Корея в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонного интервью, погрешность составляет 3,1 процентных пункта при доверительном интервале 95%.
Согласно результатам, опубликованным в понедельник, 63,9% участников опроса оценивают результаты сделки с США по тарифам, заключенной в прошлый четверг, положительно. Неудовлетворенность от итогов тарифных переговоров выразили 32,3% опрошенных.
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Положительная оценка доминирует над отрицательной во всех регионах страны. Таким образом, отметила статслужба, каждый шестой южнокореец из 10 одобряет тарифные договоренности своего правительства с американской стороной.
Наибольшую поддержку действиям властей выразили граждане среднего возраста - более 70% высказались положительно. В то же время, большая часть молодого поколения - 53.8% граждан от 18 до 29 лет - продемонстрировала неудовлетворенность.
Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. При этом сделка с США не включает послаблений по экспорту в Южную Корею говядины и риса. Эти достижения чаще всего отмечались участниками прошедшего опроса, как наиболее значимые.
Кроме того, Южная Корея также вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, для этого будет создан специализированный фонд сотрудничества.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на прошлой неделе высказался о новых договоренностях положительно. По его словам, сделка Южной Кореи с США по тарифам устраняет неопределенность в экономической среде и принесет взаимовыгодные результаты, включая активный выход южнокорейских компаний на рынок США и расширение их конкурентоспособности.
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