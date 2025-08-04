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Посол США в Анкаре призвал стороны в Сирии решать разногласия путем диалога

Посол США в Анкаре призвал стороны в Сирии решать разногласия путем диалога - РИА Новости, 04.08.2025

Посол США в Анкаре призвал стороны в Сирии решать разногласия путем диалога

Посол США в Анкаре, спецпредставитель американского президента по Сирии Томас Баррак призвал все стороны в Сирии сохранять спокойствие и решать разногласия... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:10:00+03:00

2025-08-04T15:10:00+03:00

2025-08-04T15:10:00+03:00

в мире

сирия

сша

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Посол США в Анкаре, спецпредставитель американского президента по Сирии Томас Баррак призвал все стороны в Сирии сохранять спокойствие и решать разногласия путем диалога. В субботу вечером министерство обороны Сирии заявило, что курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) атаковали армейские позиции в Дейр Хафер, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. В ответ контролируемые Дамаском силы применили артиллерию для подавления источников огня. Руководство СДС в свою очередь опровергло заявления Дамаска. "Вчера в Сувейде и Манбидже вспыхнуло тревожное насилие. Дипломатия - лучший способ остановить насилие и построить мирное, прочное решение. США гордятся тем, что помогли выступить посредником в урегулировании ситуации в Сувейде, а также тем, что вместе с Францией выступают посредником в реинтеграции северо-востока в единую Сирию. Путь вперед принадлежит сирийцам, и мы призываем все стороны сохранять спокойствие и решать разногласия путем диалога, а не кровопролития. Сирия заслуживает стабильности. Сирийцы заслуживают мира", - написал Баррак в соцсети Х. Сирийские демократические силы (СДС) являются военизированным формированием, созданным при поддержке США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ), основную часть которого составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD). СДС контролируют северо-восток Сирии около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель. В феврале 2025 года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры.

https://ria.ru/20250803/mvd-2033123734.html

сирия

сша

дамаск (город)

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в мире, сирия, сша, дамаск (город), ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы