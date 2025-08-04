Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 04.08.2025 (обновлено: 14:41 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ssha-2033269428.html
Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк
Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк - РИА Новости, 04.08.2025
Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк
Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:27:00+03:00
2025-08-04T14:41:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире
коннектикут
мэн (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94ac3975af2a2f5e4c341c30aff40f57.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail."Этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, &lt;...&gt; распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит", — говорится в материале.Отмечается, что, в отличие от типичных горячих точек вблизи вулканов, этот объект находится глубоко внутри континента.Уточняется, что аномалия может достигнуть Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет.
https://ria.ru/20250802/kosmos-2032992773.html
нью-йорк (город)
коннектикут
мэн (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/93/1553319351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64d85220f59ac0c84f26cd45aeb5724a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), в мире, коннектикут, мэн (штат)
Нью-Йорк (город), В мире, Коннектикут, Мэн (штат)
Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк

Daily Mail: древняя аномалия движется в сторону Нью-Йорка

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкВид на Бруклинский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин
Вид на Бруклинский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Вид на Бруклинский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail.
"Этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, <...> распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит", — говорится в материале.

Северная Аппалачская аномалия — это область горячих пород шириной около 350 километров, расположенная на глубине примерно 200 километров под Аппалачскими горами. Явление связано с повышенной теплоотдачей из недр Земли в этом районе.

Отмечается, что, в отличие от типичных горячих точек вблизи вулканов, этот объект находится глубоко внутри континента.
Уточняется, что аномалия может достигнуть Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Достигнет Земли". Ученый забил тревогу из-за межзвездного объекта
2 августа, 15:06
 
Нью-Йорк (город)В миреКоннектикутМэн (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала