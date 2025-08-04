https://ria.ru/20250804/ssha-2033269428.html

Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк

Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк - РИА Новости, 04.08.2025

Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк

Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:27:00+03:00

2025-08-04T14:27:00+03:00

2025-08-04T14:41:00+03:00

нью-йорк (город)

в мире

коннектикут

мэн (штат)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail."Этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, <...> распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит", — говорится в материале.Отмечается, что, в отличие от типичных горячих точек вблизи вулканов, этот объект находится глубоко внутри континента.Уточняется, что аномалия может достигнуть Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет.

https://ria.ru/20250802/kosmos-2032992773.html

нью-йорк (город)

коннектикут

мэн (штат)

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нью-йорк (город), в мире, коннектикут, мэн (штат)