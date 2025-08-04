Ученые рассказали о древней аномалии, надвигающейся на Нью-Йорк
Daily Mail: древняя аномалия движется в сторону Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкВид на Бруклинский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин
Вид на Бруклинский мост, соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Древний пласт горячей породы движется в сторону Нью-Йорка, пишет издание Daily Mail.
"Этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, <...> распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит", — говорится в материале.
Северная Аппалачская аномалия — это область горячих пород шириной около 350 километров, расположенная на глубине примерно 200 километров под Аппалачскими горами. Явление связано с повышенной теплоотдачей из недр Земли в этом районе.
Отмечается, что, в отличие от типичных горячих точек вблизи вулканов, этот объект находится глубоко внутри континента.
Уточняется, что аномалия может достигнуть Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет.