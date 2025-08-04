https://ria.ru/20250804/spg-2033365245.html

ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией

ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией - РИА Новости, 04.08.2025

ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией

Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:06:00+03:00

2025-08-04T23:06:00+03:00

2025-08-04T23:06:00+03:00

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ДУБАЙ, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской компанией Hindustan Petroleum Corporation Limited, сообщается в пресс-релизе ADNOC Gas. "Это событие подчеркивает способность ADNOC Gas надежно удовлетворять растущий мировой спрос на СПГ и поддерживать стремление Индии увеличить долю природного газа до 15% в своем первичном энергетическом балансе к 2030 году", - заявила главный исполнительный директор ADNOC Gas Фатима ан-Нуэйми. Поставки объемом 0,5 млн тонн СПГ в год будут осуществляться с СПГ-терминала на острове Дас. В прошлом году в ОАЭ началось строительство СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. После реализации проекта мощности ADNOC по экспорту сжиженного природного газа из ОАЭ достигнут более чем 15 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20240928/spg-1975191863.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оаэ, абу-даби, индия