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ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией - РИА Новости, 04.08.2025
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23:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spg-2033365245.html
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией - РИА Новости, 04.08.2025
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией
Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:06:00+03:00
2025-08-04T23:06:00+03:00
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ДУБАЙ, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской компанией Hindustan Petroleum Corporation Limited, сообщается в пресс-релизе ADNOC Gas. "Это событие подчеркивает способность ADNOC Gas надежно удовлетворять растущий мировой спрос на СПГ и поддерживать стремление Индии увеличить долю природного газа до 15% в своем первичном энергетическом балансе к 2030 году", - заявила главный исполнительный директор ADNOC Gas Фатима ан-Нуэйми. Поставки объемом 0,5 млн тонн СПГ в год будут осуществляться с СПГ-терминала на острове Дас. В прошлом году в ОАЭ началось строительство СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. После реализации проекта мощности ADNOC по экспорту сжиженного природного газа из ОАЭ достигнут более чем 15 миллионов тонн в год.
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экономика, оаэ, абу-даби, индия
Экономика, ОАЭ, Абу-Даби, Индия
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией

ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ из ОАЭ в Индию

© РИА Новости / Анна ЧерноваГород Дубай
Город Дубай - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Анна Чернова
Город Дубай. Архивное фото
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ДУБАЙ, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской компанией Hindustan Petroleum Corporation Limited, сообщается в пресс-релизе ADNOC Gas.
«
"Это событие подчеркивает способность ADNOC Gas надежно удовлетворять растущий мировой спрос на СПГ и поддерживать стремление Индии увеличить долю природного газа до 15% в своем первичном энергетическом балансе к 2030 году", - заявила главный исполнительный директор ADNOC Gas Фатима ан-Нуэйми.
Поставки объемом 0,5 млн тонн СПГ в год будут осуществляться с СПГ-терминала на острове Дас.
В прошлом году в ОАЭ началось строительство СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. После реализации проекта мощности ADNOC по экспорту сжиженного природного газа из ОАЭ достигнут более чем 15 миллионов тонн в год.
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