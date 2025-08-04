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ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией - РИА Новости, 04.08.2025
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией
Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:06:00+03:00
2025-08-04T23:06:00+03:00
2025-08-04T23:06:00+03:00
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ДУБАЙ, 4 авг - РИА Новости. Дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с индийской компанией Hindustan Petroleum Corporation Limited, сообщается в пресс-релизе ADNOC Gas. "Это событие подчеркивает способность ADNOC Gas надежно удовлетворять растущий мировой спрос на СПГ и поддерживать стремление Индии увеличить долю природного газа до 15% в своем первичном энергетическом балансе к 2030 году", - заявила главный исполнительный директор ADNOC Gas Фатима ан-Нуэйми. Поставки объемом 0,5 млн тонн СПГ в год будут осуществляться с СПГ-терминала на острове Дас. В прошлом году в ОАЭ началось строительство СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. После реализации проекта мощности ADNOC по экспорту сжиженного природного газа из ОАЭ достигнут более чем 15 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20240928/spg-1975191863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оаэ, абу-даби, индия
Экономика, ОАЭ, Абу-Даби, Индия
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ с Индией
ADNOC Gas заключила 10-летнее соглашение о поставках СПГ из ОАЭ в Индию