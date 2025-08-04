https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033166951.html

Боец рассказал об использовании языка народа коми для шифровки связи

Боец рассказал об использовании языка народа коми для шифровки связи - РИА Новости, 04.08.2025

Боец рассказал об использовании языка народа коми для шифровки связи

Подразделение Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС РФ использовало язык народа коми во время переговоров по рации, чтобы сделать... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:39:00+03:00

2025-08-04T07:39:00+03:00

2025-08-04T07:39:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Подразделение Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС РФ использовало язык народа коми во время переговоров по рации, чтобы сделать непонятным для украинской стороны разговор о выводе раненных в зоне СВО, сообщил РИА Новости боец РФ с позывным "Гиена". "У нас было так заведено: чтобы не выдавать время выхода группы с раненым, когда с другой стороны к нам спешила другая группа, чтобы перехватить его, переговоры вели два бойца, которые говорили на коми языке", - рассказал военнослужащий с позывным "Гиена". По его словам, такую "шифровку" стали использовать и впоследствии для выполнения задач на передовой. "Предложил командир взвода: говорит, так вы в каждом взводе знаете этот язык, давайте на своем языке будете говорить, ну, и, естественно, переводить. Соответственно, мы на своем языке все сказали, все довели, и все, задача была выполнена", - добавил военнослужащий с позывным "Джанга". По его словам, даже некоторые российские военные подумали, что слышат переговоры иностранных наёмников ВСУ. "Даже если противник перехватит наши разговоры в радиоэфире, он не понимал, о чем идет речь, потому что коми язык очень своеобразный. Фактически это была как бы шифрованная связь", - отметил "Гиена". Коми язык относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи. Имеет два основных диалекта - коми-зырянский и коми-пермяцкий. Грамматика отличается обилием падежей (до 16) и суффиксальной системой словообразования. Современная лексика включает заимствования из русского, марийского и удмуртского языков.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033161060.html

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вооруженные силы украины, россия