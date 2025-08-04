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Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 04.08.2025
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России
Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:12:00+03:00
2025-08-04T05:12:00+03:00
2025-08-04T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Дым" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Об освобождении города МО РФ сообщило 31 июля. "Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем. Все работают с большим уже опытом", - сказал "Дым" в видеоролике Минобороны. Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html
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константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ