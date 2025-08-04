https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161375.html

Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России

Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 04.08.2025

Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России

Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:12:00+03:00

2025-08-04T05:12:00+03:00

2025-08-04T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Дым" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Об освобождении города МО РФ сообщило 31 июля. "Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем. Все работают с большим уже опытом", - сказал "Дым" в видеоролике Минобороны. Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html

константиновка

россия

донецкая народная республика

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константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины