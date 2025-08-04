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Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161375.html
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 04.08.2025
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России
Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:12:00+03:00
2025-08-04T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Дым" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Об освобождении города МО РФ сообщило 31 июля. "Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем. Все работают с большим уже опытом", - сказал "Дым" в видеоролике Минобороны. Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html
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константиновка
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константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ, рассказал боец ВС России

Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Окраины освобождённого Часова Яра в ДНР полностью зачищены, противник отходит в сторону Константиновки, российские бойцы продолжают уничтожение ВСУ, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Дым" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Об освобождении города МО РФ сообщило 31 июля.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец
05:10
"Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем. Все работают с большим уже опытом", - сказал "Дым" в видеоролике Минобороны.
Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава.
Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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