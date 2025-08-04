https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html

Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации

Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации - РИА Новости, 04.08.2025

Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации

Жители ближайших к Часову Яру населенных пунктов обратились к российским бойцам, освободившим город, с просьбами эвакуировать их, рассказал командир 331-го... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:06:00+03:00

2025-08-04T05:06:00+03:00

2025-08-04T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Жители ближайших к Часову Яру населенных пунктов обратились к российским бойцам, освободившим город, с просьбами эвакуировать их, рассказал командир 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка полковник Роман Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля. "Как мы только объявили о том, что Часов Яр взят, вывесили флаги, местные с близлежащих населённых пунктов выходили и просили нас провести эвакуацию ", - сказал Иванов в видеоролике Минобороны. Он рассказал, что российским бойцам, освобождавшим Часов Яр, противостояли 18-я бригада нацгвардии Украины и 24-я механизированная бригада ВСУ, на некоторых этапах - "батальон спецконтингента OPFOR" ВСУ, и "представители иностранных государств". Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160787.html

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160668.html

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часов яр

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россия, часов яр, украина, вооруженные силы украины