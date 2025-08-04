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Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации - РИА Новости, 04.08.2025
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации
Жители ближайших к Часову Яру населенных пунктов обратились к российским бойцам, освободившим город, с просьбами эвакуировать их, рассказал командир 331-го... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:06:00+03:00
2025-08-04T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Жители ближайших к Часову Яру населенных пунктов обратились к российским бойцам, освободившим город, с просьбами эвакуировать их, рассказал командир 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка полковник Роман Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля. "Как мы только объявили о том, что Часов Яр взят, вывесили флаги, местные с близлежащих населённых пунктов выходили и просили нас провести эвакуацию ", - сказал Иванов в видеоролике Минобороны. Он рассказал, что российским бойцам, освобождавшим Часов Яр, противостояли 18-я бригада нацгвардии Украины и 24-я механизированная бригада ВСУ, на некоторых этапах - "батальон спецконтингента OPFOR" ВСУ, и "представители иностранных государств". Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160787.html
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россия, часов яр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Украина, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации

Жители окрестностей Часова Яра попросили ВС России эвакуировать их

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Жители ближайших к Часову Яру населенных пунктов обратились к российским бойцам, освободившим город, с просьбами эвакуировать их, рассказал командир 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка полковник Роман Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля.
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"Как мы только объявили о том, что Часов Яр взят, вывесили флаги, местные с близлежащих населённых пунктов выходили и просили нас провести эвакуацию ", - сказал Иванов в видеоролике Минобороны.
Он рассказал, что российским бойцам, освобождавшим Часов Яр, противостояли 18-я бригада нацгвардии Украины и 24-я механизированная бригада ВСУ, на некоторых этапах - "батальон спецконтингента OPFOR" ВСУ, и "представители иностранных государств".
Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава.
Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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