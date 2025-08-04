https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160787.html

Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки

Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки - РИА Новости, 04.08.2025

Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки

Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоукраинка в ДНР на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:05:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоукраинка в ДНР на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ. "Маскировались под местность очень хорошо. Ветки на себя цепляли, траву. А в ночное время использовали пончо. Основная проблема была у нас в опорном пункте, который находился перед населенным пунктом. Мы с ним очень долго боролись, противник там закрепился очень хорошо, артиллерией было сложно попасть", - рассказал командир роты Максим Вахрушев. Минобороны уточняет, что в ходе штурма российские военнослужащие мелкими группами преодолели заминированные участки местности и закрепились в населенном пункте. Для скрытного продвижения использовались различные тактические хитрости. В ночное время штурмовики действовали в маскировочных костюмах и антидроновых пончо, чтобы выйти в тыл противника. Группировка войск "Центр" полностью освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157871.html

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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)