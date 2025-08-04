https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160787.html
Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки
Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки - РИА Новости, 04.08.2025
Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки
Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоукраинка в ДНР на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:05:00+03:00
2025-08-04T05:05:00+03:00
2025-08-04T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219691_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_49abbbb402091606869322463843e678.jpg
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоукраинка в ДНР на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ. "Маскировались под местность очень хорошо. Ветки на себя цепляли, траву. А в ночное время использовали пончо. Основная проблема была у нас в опорном пункте, который находился перед населенным пунктом. Мы с ним очень долго боролись, противник там закрепился очень хорошо, артиллерией было сложно попасть", - рассказал командир роты Максим Вахрушев. Минобороны уточняет, что в ходе штурма российские военнослужащие мелкими группами преодолели заминированные участки местности и закрепились в населенном пункте. Для скрытного продвижения использовались различные тактические хитрости. В ночное время штурмовики действовали в маскировочных костюмах и антидроновых пончо, чтобы выйти в тыл противника. Группировка войск "Центр" полностью освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157871.html
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160668.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219691_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_46015b9decb321f941811b2f9a619e57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки
Бойцы ВС России штурмовали Новоукраинку малыми группами