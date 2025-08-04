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Боец рассказал о сбросе агитлистовок с БПЛА на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157871.html
Боец рассказал о сбросе агитлистовок с БПЛА на Харьковском направлении
Боец рассказал о сбросе агитлистовок с БПЛА на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.08.2025
Боец рассказал о сбросе агитлистовок с БПЛА на Харьковском направлении
Операторы беспилотников Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении сбрасывают на военных ВСУ листовки с указанием... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:38:00+03:00
2025-08-04T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Операторы беспилотников Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении сбрасывают на военных ВСУ листовки с указанием радиочастоты для сдачи в плен, так они могут сохранить свою жизнь, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ворчун". "Мы их распечатываем, доставляем на точку сброса, где оператор БПЛА их привязывает и отправляет дрон на позиции противника, где происходит сброс листовок. Тем самым мы даем возможность и шанс военнослужащим ВСУ выжить в данной ситуации, потому что многие из них не хотят воевать", - рассказал собеседник агентства. Ранее агитационные материалы было принято забрасывать на территорию врага при помощи артиллерии с использованием специальных боеприпасов. По словам "Ворчуна", использование беспилотников для этих целей гораздо эффективнее - заброс листовок можно вести точечно по позициям противника. В подразделении уже разработали специальное крепление на БПЛА для подобного груза. "Чтобы забрасывать листовки с помощью артиллерийских снарядов, нужна большая машина, которая должна передвинуться чуть ли не ближе к линии обороны, и ее можно быстро разбомбить. Это же самый оперативный способ и действенный метод для сброса", - объяснил "Ворчун".
https://ria.ru/20250804/saldo-2033157567.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о сбросе агитлистовок с БПЛА на Харьковском направлении

ВС РФ используют беспилотники для сброса агитлистовок на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Операторы беспилотников Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении сбрасывают на военных ВСУ листовки с указанием радиочастоты для сдачи в плен, так они могут сохранить свою жизнь, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ворчун".
"Мы их распечатываем, доставляем на точку сброса, где оператор БПЛА их привязывает и отправляет дрон на позиции противника, где происходит сброс листовок. Тем самым мы даем возможность и шанс военнослужащим ВСУ выжить в данной ситуации, потому что многие из них не хотят воевать", - рассказал собеседник агентства.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Ранее агитационные материалы было принято забрасывать на территорию врага при помощи артиллерии с использованием специальных боеприпасов. По словам "Ворчуна", использование беспилотников для этих целей гораздо эффективнее - заброс листовок можно вести точечно по позициям противника. В подразделении уже разработали специальное крепление на БПЛА для подобного груза.
"Чтобы забрасывать листовки с помощью артиллерийских снарядов, нужна большая машина, которая должна передвинуться чуть ли не ближе к линии обороны, и ее можно быстро разбомбить. Это же самый оперативный способ и действенный метод для сброса", - объяснил "Ворчун".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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