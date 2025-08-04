https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157006.html
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:12:00+03:00
2025-08-04T03:12:00+03:00
2025-08-04T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
александр захарченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739192_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_79c709020f37b00259788eb138b6d915.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Крайние боевые задачи стояли над населенным пунктом Новоэкономическое (ДНР), работали там. Использовали (ВСУ - ред.) очень часто агродроны. Их и сбивали, соответственно. Очень много расчетов (БПЛА противника - ред.), были и "Птицы Мадьяра", и батальон К-2 работал", – сказал боец. При этом российские бойцы успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ и продолжают сбивать их дроны. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоэкономическое в ДНР. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f076146f770841c8e84f454558cf0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России в ДНР уничтожают подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и К-2