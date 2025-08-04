https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157006.html

Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР

Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР

Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:12:00+03:00

2025-08-04T03:12:00+03:00

2025-08-04T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

александр захарченко

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Крайние боевые задачи стояли над населенным пунктом Новоэкономическое (ДНР), работали там. Использовали (ВСУ - ред.) очень часто агродроны. Их и сбивали, соответственно. Очень много расчетов (БПЛА противника - ред.), были и "Птицы Мадьяра", и батальон К-2 работал", – сказал боец. При этом российские бойцы успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ и продолжают сбивать их дроны. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоэкономическое в ДНР. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины