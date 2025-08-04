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Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157006.html
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:12:00+03:00
2025-08-04T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
александр захарченко
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Крайние боевые задачи стояли над населенным пунктом Новоэкономическое (ДНР), работали там. Использовали (ВСУ - ред.) очень часто агродроны. Их и сбивали, соответственно. Очень много расчетов (БПЛА противника - ред.), были и "Птицы Мадьяра", и батальон К-2 работал", – сказал боец. При этом российские бойцы успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ и продолжают сбивать их дроны. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоэкономическое в ДНР. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР

ВС России в ДНР уничтожают подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и К-2

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российские военные успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ, таким как "Птицы Мадьяра" и К-2, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис".
"Крайние боевые задачи стояли над населенным пунктом Новоэкономическое (ДНР), работали там. Использовали (ВСУ - ред.) очень часто агродроны. Их и сбивали, соответственно. Очень много расчетов (БПЛА противника - ред.), были и "Птицы Мадьяра", и батальон К-2 работал", – сказал боец.
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При этом российские бойцы успешно противодействуют элитным подразделениям БПЛА ВСУ и продолжают сбивать их дроны.
Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоэкономическое в ДНР.
Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоВооруженные силы Украины
 
 
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