https://ria.ru/20250804/sovfed-2033161513.html

В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний

В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний - РИА Новости, 04.08.2025

В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:14:00+03:00

2025-08-04T05:14:00+03:00

2025-08-04T05:14:00+03:00

жилье

ирек файзуллин

айрат гибатдинов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае неоднократного неисполнения ими своих обязанностей, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения следующих мер защиты жильцов:... внедрение упрощенной процедуры смены управляющей компании для домов, где за отчетный период были зафиксированы неоднократные и подтвержденные нарушения, включая технические аварии, системные сбои, санитарные нарушения и прочее, при которых жильцы и надзорные органы неоднократно обращались за помощью", - написал сенатор в обращении на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Гибатдинов также предложил ужесточить административную ответственность управляющих компаний "за отказ в надлежащем исполнении минимального перечня услуг и за нарушение стандартов обслуживания". "Предлагается внедрить механизм автоматического начисления штрафов в пользу многоквартирного дома (например, на лицевой счет) в ситуациях длительного или повторного игнорирования жалоб и предписаний", - добавил парламентарий. В беседе с РИА Новости сенатор рассказал, что в адрес его приемной регулярно поступают жалобы на ненадлежащее исполнение управляющими компаниями минимального перечня услуг, а также на системные нарушения стандартов обслуживания жилищного фонда. "На мой взгляд, достаточно двух и более серьезных нарушений за квартал, чтобы ставить вопрос как минимум о штрафах, а в ряде случаев - о лишении лицензии управляющей компании. Сейчас жильцы зачастую не могут сменить неэффективную управляющую компанию из-за отсутствия кворума на общем собрании. Мною предложено рассмотреть возможность снижения порога принятия решения с 50% до 30% голосов от общего числа собственников", - сообщил политик.

https://realty.ria.ru/20250731/gosduma-2032594778.html

https://ria.ru/20250722/stavki-2030528044.html

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жилье, ирек файзуллин, айрат гибатдинов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)