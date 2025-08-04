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В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний - РИА Новости, 04.08.2025
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05:14 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sovfed-2033161513.html
В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний
В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний - РИА Новости, 04.08.2025
В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:14:00+03:00
2025-08-04T05:14:00+03:00
жилье
ирек файзуллин
айрат гибатдинов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае неоднократного неисполнения ими своих обязанностей, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения следующих мер защиты жильцов:... внедрение упрощенной процедуры смены управляющей компании для домов, где за отчетный период были зафиксированы неоднократные и подтвержденные нарушения, включая технические аварии, системные сбои, санитарные нарушения и прочее, при которых жильцы и надзорные органы неоднократно обращались за помощью", - написал сенатор в обращении на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Гибатдинов также предложил ужесточить административную ответственность управляющих компаний "за отказ в надлежащем исполнении минимального перечня услуг и за нарушение стандартов обслуживания". "Предлагается внедрить механизм автоматического начисления штрафов в пользу многоквартирного дома (например, на лицевой счет) в ситуациях длительного или повторного игнорирования жалоб и предписаний", - добавил парламентарий. В беседе с РИА Новости сенатор рассказал, что в адрес его приемной регулярно поступают жалобы на ненадлежащее исполнение управляющими компаниями минимального перечня услуг, а также на системные нарушения стандартов обслуживания жилищного фонда. "На мой взгляд, достаточно двух и более серьезных нарушений за квартал, чтобы ставить вопрос как минимум о штрафах, а в ряде случаев - о лишении лицензии управляющей компании. Сейчас жильцы зачастую не могут сменить неэффективную управляющую компанию из-за отсутствия кворума на общем собрании. Мною предложено рассмотреть возможность снижения порога принятия решения с 50% до 30% голосов от общего числа собственников", - сообщил политик.
https://realty.ria.ru/20250731/gosduma-2032594778.html
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жилье, ирек файзуллин, айрат гибатдинов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Ирек Файзуллин, Айрат Гибатдинов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний

Сенатор Гибатдинов предложил упростить процедуру смены недобросовестных УК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае неоднократного неисполнения ими своих обязанностей, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения следующих мер защиты жильцов:... внедрение упрощенной процедуры смены управляющей компании для домов, где за отчетный период были зафиксированы неоднократные и подтвержденные нарушения, включая технические аварии, системные сбои, санитарные нарушения и прочее, при которых жильцы и надзорные органы неоднократно обращались за помощью", - написал сенатор в обращении на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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Гибатдинов также предложил ужесточить административную ответственность управляющих компаний "за отказ в надлежащем исполнении минимального перечня услуг и за нарушение стандартов обслуживания".
"Предлагается внедрить механизм автоматического начисления штрафов в пользу многоквартирного дома (например, на лицевой счет) в ситуациях длительного или повторного игнорирования жалоб и предписаний", - добавил парламентарий.
В беседе с РИА Новости сенатор рассказал, что в адрес его приемной регулярно поступают жалобы на ненадлежащее исполнение управляющими компаниями минимального перечня услуг, а также на системные нарушения стандартов обслуживания жилищного фонда.
"На мой взгляд, достаточно двух и более серьезных нарушений за квартал, чтобы ставить вопрос как минимум о штрафах, а в ряде случаев - о лишении лицензии управляющей компании. Сейчас жильцы зачастую не могут сменить неэффективную управляющую компанию из-за отсутствия кворума на общем собрании. Мною предложено рассмотреть возможность снижения порога принятия решения с 50% до 30% голосов от общего числа собственников", - сообщил политик.
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ЖильеИрек ФайзуллинАйрат ГибатдиновМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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