NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати
NYP: пострадавшая в драке в Цинциннати россиянка продолжает восстанавливаться
© Фото : @berniemorenoforohioРоссиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
© Фото : @berniemorenoforohio
Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пострадавшая во время драки в американском Цинциннати гражданка РФ продолжает восстанавливаться от полученных травм, сообщает газета New York Post со ссылкой на публикацию в соцсетях.
Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.
"Мне очень тяжело, и я до сих пор не могу прийти в себя. У меня до сих пор очень сильная черепно-мозговая травма", - приводит слова россиянки New York Post, отмечая, что у нее до сих пор на лице синяки.
Ранее сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.