Рейтинг@Mail.ru
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sostoyanie-2033225460.html
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати - РИА Новости, 04.08.2025
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати
Пострадавшая во время драки в американском Цинциннати гражданка РФ продолжает восстанавливаться от полученных травм, сообщает газета New York Post со ссылкой на РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:13:00+03:00
2025-08-04T12:13:00+03:00
цинциннати
россия
огайо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032867900_0:0:2011:1131_1920x0_80_0_0_3625bf438830d03dd4d4b870ec97d8a6.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пострадавшая во время драки в американском Цинциннати гражданка РФ продолжает восстанавливаться от полученных травм, сообщает газета New York Post со ссылкой на публикацию в соцсетях. Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание. "Мне очень тяжело, и я до сих пор не могу прийти в себя. У меня до сих пор очень сильная черепно-мозговая травма", - приводит слова россиянки New York Post, отмечая, что у нее до сих пор на лице синяки. Ранее сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее. По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
https://ria.ru/20250804/telo-2033207136.html
https://ria.ru/20250801/litva-2032887661.html
цинциннати
россия
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032867900_0:0:1909:1431_1920x0_80_0_0_df0a9e29699fee7e9248282cd296af2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цинциннати, россия, огайо, в мире
Цинциннати, Россия, Огайо, В мире
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати

NYP: пострадавшая в драке в Цинциннати россиянка продолжает восстанавливаться

© Фото : @berniemorenoforohioРоссиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : @berniemorenoforohio
Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пострадавшая во время драки в американском Цинциннати гражданка РФ продолжает восстанавливаться от полученных травм, сообщает газета New York Post со ссылкой на публикацию в соцсетях.
Инцидент произошел в центре Цинциннати рано утром 27 июля. Видеозаписи с места событий запечатлели, как девушка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, а на нее набрасывается несколько человек, она падает и теряет сознание.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
11:35
"Мне очень тяжело, и я до сих пор не могу прийти в себя. У меня до сих пор очень сильная черепно-мозговая травма", - приводит слова россиянки New York Post, отмечая, что у нее до сих пор на лице синяки.
Ранее сенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он также опубликовал фотографии избитой россиянки, на которых видны серьезные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон, которая ударила россиянку, была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
Поезд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне
1 августа, 17:32
 
ЦинциннатиРоссияОгайоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала