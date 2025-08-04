https://ria.ru/20250804/siriya-2033276107.html

СДС заявили об атаке на их позиции в районе Дейр Хафер в Алеппо

СДС заявили об атаке на их позиции в районе Дейр Хафер в Алеппо - РИА Новости, 04.08.2025

СДС заявили об атаке на их позиции в районе Дейр Хафер в Алеппо

Курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили, что вооруженные силы, контролируемые сирийским переходным правительством, атаковали их позиции в районе РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:49:00+03:00

2025-08-04T14:49:00+03:00

2025-08-04T14:49:00+03:00

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сирийские демократические силы

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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили, что вооруженные силы, контролируемые сирийским переходным правительством, атаковали их позиции в районе Дейр Хафер в провинции Алеппо. В субботу вечером министерство обороны Сирии заявило, что курдские СДС атаковали армейские позиции в Дейр Хафер, открыв огонь из ракетных установок, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. В ответ контролируемые Дамаском силы применили артиллерию для подавления источников огня. Руководство СДС в свою очередь опровергло заявления Дамаска. "В понедельник, ровно в 03:00 утра, формирования, связанные с сирийским переходным правительством, атаковали четыре наши позиции в деревне аль-Имам, расположенной в районе Дейр Хафер. Наши силы отразили атаку", - говорится в заявлении. По заявлению курдов, начались боестолкновения, которые продолжались без перерыва 20 минут. "Мы полностью возлагаем ответственность за подобные действия на правительство в Дамаске и подтверждаем, что наши силы готовы, как никогда прежде, использовать свое законное право на ответ с полной силой и решимостью", - заявлено в сообщении. Сирийские демократические силы (СДС) являются военизированным формированием, созданным при поддержке США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ), основную часть которого составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD). СДС контролируют северо-восток Сирии около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель. В феврале 2025 года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры.

https://ria.ru/20250803/mvd-2033123734.html

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в мире, дамаск (город), сирия, алеппо, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы