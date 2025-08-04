В Туапсинский округ после подтоплений прибыли дополнительные силы МЧС
В Туапсинский округ прибыли допсилы МЧС для устранения последствий стихии
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкУровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра
Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС прибыли в Туапсинский округ, волонтеры помогают расчищать территории после удара стихии, лишь один населенный пункт остается без света, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.
"В Туапсинский округ прибыли дополнительные силы МЧС. К расчистке активно подключились волонтёры, в том числе из соседних территорий. На местах продолжают работу местные службы и техника. В Новомихайловском идёт обследование повреждённой инфраструктуры. Без света остаётся лишь один населённый пункт. Работы по восстановлению электроснабжения идут", - написал он.
В округе организованы комиссии, которые обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения и оценивают ущерб.
"Подтопления коснулись как придомовых территорий, так и некоторых социальных объектов. В школе номер 35, где работает пункт временного размещения, остаются несколько человек", - добавил Бойко.
Там же, в школе, организована выдача питьевой воды.
В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера.
Вечером 3 августа в ГУМЧС по краю сообщили, что все дома и придворовые территории в округе освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений.
Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.