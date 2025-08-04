https://ria.ru/20250804/sily-2033197490.html

В Туапсинский округ после подтоплений прибыли дополнительные силы МЧС

В Туапсинский округ после подтоплений прибыли дополнительные силы МЧС - РИА Новости, 04.08.2025

В Туапсинский округ после подтоплений прибыли дополнительные силы МЧС

Дополнительные силы МЧС прибыли в Туапсинский округ, волонтеры помогают расчищать территории после удара стихии, лишь один населенный пункт остается без света,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:52:00+03:00

2025-08-04T10:52:00+03:00

2025-08-04T10:52:00+03:00

краснодарский край

туапсинский район

россия

сергей бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС прибыли в Туапсинский округ, волонтеры помогают расчищать территории после удара стихии, лишь один населенный пункт остается без света, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко. "В Туапсинский округ прибыли дополнительные силы МЧС. К расчистке активно подключились волонтёры, в том числе из соседних территорий. На местах продолжают работу местные службы и техника. В Новомихайловском идёт обследование повреждённой инфраструктуры. Без света остаётся лишь один населённый пункт. Работы по восстановлению электроснабжения идут", - написал он. В округе организованы комиссии, которые обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения и оценивают ущерб. "Подтопления коснулись как придомовых территорий, так и некоторых социальных объектов. В школе номер 35, где работает пункт временного размещения, остаются несколько человек", - добавил Бойко. Там же, в школе, организована выдача питьевой воды. В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера. Вечером 3 августа в ГУМЧС по краю сообщили, что все дома и придворовые территории в округе освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.

https://ria.ru/20250803/tuapse-2033082625.html

краснодарский край

туапсинский район

россия

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краснодарский край, туапсинский район, россия, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)