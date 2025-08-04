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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.08.2025
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:05:00+03:00
2025-08-04T09:05:00+03:00
2025-08-04T09:05:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 8.35 мск, спустя 9 минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области спустя 9 минут отменили сигнал ракетной опасности