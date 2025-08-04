https://ria.ru/20250804/shpion-2033199373.html

СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины

СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины - РИА Новости, 04.08.2025

СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины

Служба безопасности Украины утверждает, что выявила шпиона в специальной транспортной службе минобороны страны, он якобы должен был корректировать удары по ВСУ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:02:00+03:00

2025-08-04T11:02:00+03:00

2025-08-04T11:02:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что выявила шпиона в специальной транспортной службе минобороны страны, он якобы должен был корректировать удары по ВСУ. Как сообщает ведомство, задержан мобилизованный в боевую бригаду государственной специальной транспортной службы минобороны Украины. "Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне… Задачей агента была корректировка воздушных атак по силам обороны в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что задержанный передал данные геолокации воинской части, где проходил военную подготовку, затем начал собирать координаты формирований ВСУ. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины