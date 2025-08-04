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СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины - РИА Новости, 04.08.2025
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11:02 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/shpion-2033199373.html
СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины
СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины - РИА Новости, 04.08.2025
СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины
Служба безопасности Украины утверждает, что выявила шпиона в специальной транспортной службе минобороны страны, он якобы должен был корректировать удары по ВСУ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:02:00+03:00
2025-08-04T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что выявила шпиона в специальной транспортной службе минобороны страны, он якобы должен был корректировать удары по ВСУ. Как сообщает ведомство, задержан мобилизованный в боевую бригаду государственной специальной транспортной службы минобороны Украины. "Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне… Задачей агента была корректировка воздушных атак по силам обороны в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что задержанный передал данные геолокации воинской части, где проходил военную подготовку, затем начал собирать координаты формирований ВСУ. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ утверждает, что нашла шпиона в транспортной службе Минобороны Украины

СБУ заявила, что выявила шпиона, который должен был корректировать удары по ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что выявила шпиона в специальной транспортной службе минобороны страны, он якобы должен был корректировать удары по ВСУ.
Как сообщает ведомство, задержан мобилизованный в боевую бригаду государственной специальной транспортной службы минобороны Украины.
"Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне… Задачей агента была корректировка воздушных атак по силам обороны в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что задержанный передал данные геолокации воинской части, где проходил военную подготовку, затем начал собирать координаты формирований ВСУ. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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