https://ria.ru/20250804/shestvie-2033300366.html

Тысячи стамбульцев выступили против военных действий Израиля и США в Газе

Тысячи стамбульцев выступили против военных действий Израиля и США в Газе - РИА Новости, 04.08.2025

Тысячи стамбульцев выступили против военных действий Израиля и США в Газе

Тысячи стамбульцев приняли участие в шествии, выступая против военных действий Израиля в секторе Газа, финишной точкой стало генконсульство США, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:28:00+03:00

2025-08-04T16:28:00+03:00

2025-08-04T16:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Тысячи стамбульцев приняли участие в шествии, выступая против военных действий Израиля в секторе Газа, финишной точкой стало генконсульство США, сообщили РИА Новости в Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH). Тысячи граждан прошли в воскресенье днем от мечети в районе Сарыер до генерального консульства США. "Несколько тысяч участников протеста выступили против оккупационных сил Израиля и США и выразили поддержку палестинцам в Газе. С мая Израиль усилил блокаду поставок гуманитарной помощи, ухудшая ситуацию в секторе Газа. Число жертв голода увеличивается ежедневно, совершаются убийства и во время так называемой раздачи гумпомощи, организованной режимом апартеида совместно с США", - заявили в фонде. В фонде подчеркнули, что лишь осуждений со стороны ряда держав недостаточно. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 180 человек, включая 93 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в понедельник. В свою очередь, пресс-служба властей сектора Газа сообщила, что на территорию сектора в воскресенье въехало всего 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Основная их часть, как и предыдущие несколько колонн с гумпомощью, была разграблена при попустительстве израильских военных, говорится в опубликованном в соцсетях релизе. Минздрав сектора Газа 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Согласно опубликованному в конце июля отчету принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ключевые показатели недоедания в секторе Газа перешагнули пороговые значения, а в самом городе Газа зафиксировано состояние острого недоедания жителей. При этом уровень недоедания стремительно вырос еще в первой половине июля. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии и топливе необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью. С мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

https://ria.ru/20250803/tusk-2033128403.html

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в мире, израиль, сша, турция, оон