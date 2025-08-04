https://ria.ru/20250804/sheremetevo-2033317794.html

"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды

"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды - РИА Новости, 04.08.2025

"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды

Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на сильный ливень в Москве и области, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:40:00+03:00

2025-08-04T17:40:00+03:00

2025-08-04T17:40:00+03:00

москва

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на сильный ливень в Москве и области, сообщает компания-перевозчик. "Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на непогоду в Москве и области ... Пожалуйста, проверяйте табло вылетов и планируйте поездку заранее", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса". МЧС предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" ранее в понедельник сообщили РИА Новости о штатной работе на фоне ливней в столице.

https://ria.ru/20250724/liven-2031155079.html

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москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)