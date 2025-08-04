Рейтинг@Mail.ru
"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sheremetevo-2033317794.html
"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды
"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды - РИА Новости, 04.08.2025
"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды
Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на сильный ливень в Москве и области, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:40:00+03:00
2025-08-04T17:40:00+03:00
москва
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866416219_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_9f13fbb7edc702abb0343782db76acf8.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на сильный ливень в Москве и области, сообщает компания-перевозчик. "Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на непогоду в Москве и области ... Пожалуйста, проверяйте табло вылетов и планируйте поездку заранее", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса". МЧС предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" ранее в понедельник сообщили РИА Новости о штатной работе на фоне ливней в столице.
https://ria.ru/20250724/liven-2031155079.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866416219_0:99:2599:2048_1920x0_80_0_0_7600795e5bdb7f1fcc3eadadff06fb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
"Аэроэкспресс" курсирует по графику на фоне непогоды

Аэроэкспресс продолжает курсировать в Шереметьево и Домодедово на фоне непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне железнодорожного терминала для поездов Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на перроне железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по графику в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на сильный ливень в Москве и области, сообщает компания-перевозчик.
"Поезда "Аэроэкспресс" курсируют по расписанию в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", несмотря на непогоду в Москве и области ... Пожалуйста, проверяйте табло вылетов и планируйте поездку заранее", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".
МЧС предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" ранее в понедельник сообщили РИА Новости о штатной работе на фоне ливней в столице.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ливень с грозой накрыл центр Москвы
24 июля, 14:36
 
МоскваАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала