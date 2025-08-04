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Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая - РИА Новости, 04.08.2025
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:25:00+03:00
2025-08-04T09:25:00+03:00
2025-08-04T11:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе."С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", — говорится в публикации.Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа, два года проработал на "Мосфильме", с 1960-го стал режиссером студии "Грузия-фильм".Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. В 1979 году Шенгелая удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, а в 1988-м — народного артиста СССР. В 1985-м получил Государственную премию СССР за кинокартину "Голубые горы, или Неправдоподобная история".В 1990-2004 годах был депутатом грузинского парламента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни
ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе.
"С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", — говорится в публикации.
Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси
. В 1958 году окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа
, два года проработал на "Мосфильме
", с 1960-го стал режиссером студии "Грузия-фильм".
Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию.
В 1979 году Шенгелая удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, а в 1988-м — народного артиста СССР
. В 1985-м получил Государственную премию СССР за кинокартину "Голубые горы, или Неправдоподобная история".
В 1990-2004 годах был депутатом грузинского парламента.