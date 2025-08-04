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Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая - РИА Новости, 04.08.2025
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09:25 04.08.2025 (обновлено: 11:20 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/shengelaya--2033177702.html
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая - РИА Новости, 04.08.2025
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:25:00+03:00
2025-08-04T11:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе."С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", — говорится в публикации.Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа, два года проработал на "Мосфильме", с 1960-го стал режиссером студии "Грузия-фильм".Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. В 1979 году Шенгелая удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, а в 1988-м — народного артиста СССР. В 1985-м получил Государственную премию СССР за кинокартину "Голубые горы, или Неправдоподобная история".В 1990-2004 годах был депутатом грузинского парламента.
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в мире, грузия
В мире, Грузия
Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГрузинский режиссер Эльдар Шенгелия
Грузинский режиссер Эльдар Шенгелия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Грузинский режиссер Эльдар Шенгелия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни, сообщил Фонд Нато Вачнадзе.
"С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", — говорится в публикации.
Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа, два года проработал на "Мосфильме", с 1960-го стал режиссером студии "Грузия-фильм".
Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию.
В 1979 году Шенгелая удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, а в 1988-м — народного артиста СССР. В 1985-м получил Государственную премию СССР за кинокартину "Голубые горы, или Неправдоподобная история".
В 1990-2004 годах был депутатом грузинского парламента.
 
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