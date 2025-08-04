https://ria.ru/20250804/shaman-2033152113.html

Shaman рассказал о подготовке номера к выступлению на "Интервидении"

Shaman рассказал о подготовке номера к выступлению на "Интервидении" - РИА Новости, 04.08.2025

Shaman рассказал о подготовке номера к выступлению на "Интервидении"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его команда приступает с середины августа к подготовке номера для выступления на международном... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:02:00+03:00

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культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

игорь матвиенко

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СУДАК (Крым), 4 авг – РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его команда приступает с середины августа к подготовке номера для выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу". "Сейчас будет вестись подготовка, начиная со второй половины августа, непосредственно проработка номера с режиссерской стороны, как это будет выглядеть именно 20 сентября", - сказал Shaman журналистам на площадке фестиваля "Таврида.АРТ". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250720/etno-opera-2030312510.html

https://ria.ru/20250804/shaman-2033151576.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко