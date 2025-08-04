https://ria.ru/20250804/shaman-2033151576.html
Shaman назвал любимую песню из своего репертуара
Shaman назвал любимую песню из своего репертуара - РИА Новости, 04.08.2025
Shaman назвал любимую песню из своего репертуара
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что любимой песней из своего репертуара считает композицию "Я русский". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:47:00+03:00
2025-08-04T00:47:00+03:00
2025-08-04T00:47:00+03:00
культура
россия
судак
республика крым
shaman (ярослав дронов)
фестиваль "таврида — арт"
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СУДАК (Крым), 4 авг – РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что любимой песней из своего репертуара считает композицию "Я русский". "Если говорить прямо, то моя любимая песня - это, конечно, песня "Я русский", - сказал Shaman журналистам на площадке фестиваля "Таврида.АРТ". При этом артист подчеркнул, что сам фестиваль объединяет огромное количество талантливой молодежи, и выразил надежду, что участникам "Тавриды.АРТ" понравилось его творчество. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа в Судаке на юго-востоке Крыма. В программу вошло более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Посетило фестиваль около 100 тысяч человек.
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россия, судак, республика крым, shaman (ярослав дронов) , фестиваль "таврида — арт"
Культура, Россия, Судак, Республика Крым, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Фестиваль "Таврида — АРТ"
Shaman назвал любимую песню из своего репертуара
Shaman назвал композицию "Я русский" любимой песней из своего репертуара