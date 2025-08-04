https://ria.ru/20250804/shamaev-2033185187.html

Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии

Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии - РИА Новости, 04.08.2025

Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии

Участвовавший в СВО Петр Шамаев сообщил, что вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:15:00+03:00

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2025-08-04T10:15:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Участвовавший в СВО Петр Шамаев сообщил, что вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. "Я вышел на работу... Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Шамаева, у него поменялись взгляды на деятельность министерства. "Будем корректировать направления и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас надо план составлять", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Игоря Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. Как сообщала пресс-служба правительства региона, в феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги. После курса лечения и реабилитации он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе, отмечали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, айсен николаев, политика