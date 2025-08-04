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Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/shamaev-2033185187.html
Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии
Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии - РИА Новости, 04.08.2025
Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии
Участвовавший в СВО Петр Шамаев сообщил, что вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:15:00+03:00
2025-08-04T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
айсен николаев
политика
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Участвовавший в СВО Петр Шамаев сообщил, что вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. "Я вышел на работу... Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Шамаева, у него поменялись взгляды на деятельность министерства. "Будем корректировать направления и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас надо план составлять", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Игоря Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. Как сообщала пресс-служба правительства региона, в феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги. После курса лечения и реабилитации он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе, отмечали в пресс-службе.
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россия, айсен николаев, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Айсен Николаев, Политика
Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии

Участник СВО Петр Шамаев вернулся на пост министра молодежи Якутии

© Фото : соцсетиМинистр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : соцсети
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Участвовавший в СВО Петр Шамаев сообщил, что вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.
"Я вышел на работу... Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Шамаева, у него поменялись взгляды на деятельность министерства. "Будем корректировать направления и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас надо план составлять", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Игоря Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. Как сообщала пресс-служба правительства региона, в феврале Шамаев получил на СВО тяжелое ранение, ему ампутировали часть ноги. После курса лечения и реабилитации он принял решение вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодежной политики в регионе, отмечали в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАйсен НиколаевПолитика
 
 
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