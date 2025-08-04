https://ria.ru/20250804/sevastopol-2033174001.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 22 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:03:00+03:00

2025-08-04T09:03:00+03:00

2025-08-04T09:03:00+03:00

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 22 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушную тревогу в городе объявили в 8.31 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Общественный транспорт города возобновляет движение. Сигнал воздушной тревоги звучал 22 минуты.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html

севастополь

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2025

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севастополь, михаил развожаев