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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025
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09:03 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sevastopol-2033174001.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 22 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:03:00+03:00
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 22 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Воздушную тревогу в городе объявили в 8.31 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Общественный транспорт города возобновляет движение. Сигнал воздушной тревоги звучал 22 минуты.
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96
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 22 минуты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 22 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили в 8.31 мск.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Общественный транспорт города возобновляет движение. Сигнал воздушной тревоги звучал 22 минуты.
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СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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