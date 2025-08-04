https://ria.ru/20250804/set-2033236622.html
Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области
Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области - РИА Новости, 04.08.2025
Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное & Белое" ушла из Вологодской области, действие ее лицензии прекратили с 1 августа, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:45:00+03:00
2025-08-04T12:45:00+03:00
2025-08-04T13:49:00+03:00
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
красное & белое
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сеть магазинов "Красное & Белое" ушла из Вологодской области, действие ее лицензии прекратили с 1 августа, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "С 1 августа на основании заявления владельца — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", — написал он в Telegram-канале.Тем, кто потеряет рабочие места из-за ликвидации магазинов, губернатор пообещал помочь с поиском вакансий. "Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда", — добавил он.Владельцам помещений, где размещались магазины сети, Филимонов предложил взвешенно подходить к вопросам аренды. По его мнению, предпочтение следует отдавать бизнесу, работающему в сфере общественного питания. При этом региональные власти готовы помочь предпринимателям и выдать льготный заем на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита.С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.На прошлой неделе Филимонов отчитался, что в результате этих мер в области закрылись или прекратили продажу спиртного 346 из 610 алкомаркетов, в том числе 58 магазинов сети "Красное & Белое".
https://ria.ru/20250731/putin-2032626026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, георгий филимонов, красное & белое
Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов, Красное & Белое
Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное & Белое" с 1 августа ушла из Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сеть магазинов "Красное & Белое" ушла из Вологодской области, действие ее лицензии прекратили с 1 августа, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"С 1 августа на основании заявления владельца — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", — написал он в Telegram-канале
.
Тем, кто потеряет рабочие места из-за ликвидации магазинов, губернатор пообещал помочь с поиском вакансий.
"Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда", — добавил он.
Владельцам помещений, где размещались магазины сети, Филимонов предложил взвешенно подходить к вопросам аренды. По его мнению, предпочтение следует отдавать бизнесу, работающему в сфере общественного питания. При этом региональные власти готовы помочь предпринимателям и выдать льготный заем на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
На прошлой неделе Филимонов отчитался, что в результате этих мер в области закрылись или прекратили продажу спиртного 346 из 610 алкомаркетов, в том числе 58 магазинов сети "Красное & Белое".