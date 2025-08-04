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Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области

Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области - РИА Новости, 04.08.2025

Сеть "Красное & Белое" ушла из Вологодской области

Сеть магазинов "Красное & Белое" ушла из Вологодской области, действие ее лицензии прекратили с 1 августа, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:45:00+03:00

2025-08-04T12:45:00+03:00

2025-08-04T13:49:00+03:00

происшествия

вологодская область

георгий филимонов

красное & белое

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сеть магазинов "Красное & Белое" ушла из Вологодской области, действие ее лицензии прекратили с 1 августа, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "С 1 августа на основании заявления владельца — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", — написал он в Telegram-канале.Тем, кто потеряет рабочие места из-за ликвидации магазинов, губернатор пообещал помочь с поиском вакансий. "Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда", — добавил он.Владельцам помещений, где размещались магазины сети, Филимонов предложил взвешенно подходить к вопросам аренды. По его мнению, предпочтение следует отдавать бизнесу, работающему в сфере общественного питания. При этом региональные власти готовы помочь предпринимателям и выдать льготный заем на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита.С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.На прошлой неделе Филимонов отчитался, что в результате этих мер в области закрылись или прекратили продажу спиртного 346 из 610 алкомаркетов, в том числе 58 магазинов сети "Красное & Белое".

https://ria.ru/20250731/putin-2032626026.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область, георгий филимонов, красное & белое