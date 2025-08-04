https://ria.ru/20250804/serbija-2033360669.html

Глава Скупщины Сербии обвинила прокуратуру в "гестаповских" допросах

Глава Скупщины Сербии обвинила прокуратуру в "гестаповских" допросах - РИА Новости, 04.08.2025

Глава Скупщины Сербии обвинила прокуратуру в "гестаповских" допросах

Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц, обвиняемых по делу об... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:11:00+03:00

2025-08-04T22:11:00+03:00

2025-08-04T22:11:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц, обвиняемых по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, приведшего к гибели 16 человек. Прокуратура Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. "Прокуратура применяет гестаповские методы задержания людей в ранние утренние часы и держит их в СИЗО целый день, чтобы допрашивать глубоко в ночи уставших, психически и физически истощенных и рассеянных", - написала Брнабич в соцсети Х в понедельник. По ее словам, надзорный орган о деталях расследования сначала оповещает оппозиционные СМИ, чтобы "адвокаты и семьи обвиняемых видели связь между прокуратурой и медиа-лидерами цветной революции". "Задержания избирательны, сторонники протестов, которые занимали важнейшие должности в "Железных дорогах Сербии", остались нетронутыми. Все эти факты говорят о том, что прокуратуру не интересует истина и правосудие, ее задача - как можно скорее обвинить и задержать Александра Вучича", - указала спикер сербского парламента. По ее словам, над арестованными издеваются спустя девять месяцев от трагедии, только чтобы их "запугать, шантажировать и мучить, чтобы кто-то из них сказал - виноват Вучич". Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Портал издания "Вечерне новости" действия Специальной прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции назвали вслед за проправительственным изданием Informer "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Протестующие студенты и сторонники оппозиции провели 1 августа массовые акции протеста в Белграде и ряде городов Сербии на 9 месяцев обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек.

https://ria.ru/20250804/zagreb-2033319067.html

https://ria.ru/20250410/kusturitsa-2010461900.html

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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, александр вучич