https://ria.ru/20250804/sel-2033185982.html

В Тырныаузе продолжают расчищать дороги после схода селя

В Тырныаузе продолжают расчищать дороги после схода селя - РИА Новости, 04.08.2025

В Тырныаузе продолжают расчищать дороги после схода селя

Специалисты продолжают расчищать дороги и улицы в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода крупного селя, сообщил глава региона Казбек... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:20:00+03:00

2025-08-04T10:20:00+03:00

2025-08-04T10:20:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Специалисты продолжают расчищать дороги и улицы в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода крупного селя, сообщил глава региона Казбек Коков. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. "Сейчас уровень Герхожан-Суу в норме… Накануне восстановлено водоснабжение. Локально, там, где это необходимо, осуществляется подвоз технической и питьевой воды… Дорожные службы продолжают расчистку центральной улицы и других территорий", - написал Коков в своем Telegram-канале. Это второй сель в Тырныаузе за 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение по мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.

https://ria.ru/20250803/spasateli-2033088267.html

https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033115112.html

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик, казбек коков