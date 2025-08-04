В Тырныаузе продолжают расчищать дороги после схода селя
В Тырныаузе после схода крупного селя продолжают расчищать дороги и улицы
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Специалисты продолжают расчищать дороги и улицы в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода крупного селя, сообщил глава региона Казбек Коков.
В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах.
"Сейчас уровень Герхожан-Суу в норме… Накануне восстановлено водоснабжение. Локально, там, где это необходимо, осуществляется подвоз технической и питьевой воды… Дорожные службы продолжают расчистку центральной улицы и других территорий", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Это второй сель в Тырныаузе за 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение по мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.