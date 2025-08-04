https://ria.ru/20250804/sdelka-2033153154.html

В Канаде заявили, что Трамп и Карни обсудят торговую сделку в ближайшие дни

В Канаде заявили, что Трамп и Карни обсудят торговую сделку в ближайшие дни - РИА Новости, 04.08.2025

В Канаде заявили, что Трамп и Карни обсудят торговую сделку в ближайшие дни

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:28:00+03:00

2025-08-04T01:28:00+03:00

2025-08-04T01:28:00+03:00

в мире

канада

китай

сша

дональд трамп

марк карни

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015476680_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_54e0566c248e10451a8fb02002cee3ea.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни по поводу возможного торгового соглашения ожидается в ближайшие дни, сообщил в интервью телеканалу CBS канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан. "Как я уже сказал, переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней," – заявил Леблан. Министр отметил, что Карни уже наладил рабочие отношения с Трампом. В то же время Канада приняла "Закон об Единой Экономике", который представляет собой аналог американского "Единого, большого, красивого" законопроекта. Этот закон может привлечь до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру Канады. Леблан считает, что такие меры будут выгодны для американского бизнеса, укрепят совместное производство и повысят конкурентоспособность Канады против Китая. Белый дом сообщил ранее, что Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в ранее поставленный Вашингтоном срок. При этом основной причиной для повышения пошлин указана неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в США, в частности фентанила, через свои границы.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032509838.html

https://ria.ru/20250731/kanada-2032487390.html

канада

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, китай, сша, дональд трамп, марк карни, введение трампом пошлин на импорт