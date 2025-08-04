https://ria.ru/20250804/sdelka-2033151264.html

СМИ: Израилю и США могут понадобиться месяцы для новой сделки с ХАМАС

СМИ: Израилю и США могут понадобиться месяцы для новой сделки с ХАМАС - РИА Новости, 04.08.2025

СМИ: Израилю и США могут понадобиться месяцы для новой сделки с ХАМАС

Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источник,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:41:00+03:00

2025-08-04T00:41:00+03:00

2025-08-04T00:41:00+03:00

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стив уиткофф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источник, причастный к переговорам. Издание отмечает, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал семьям израильских заложников, что Израиль и США в настоящее время работают над рамочным соглашением об окончании войны и освобождении пленных. Как пишет газета, на данном этапе непонятно, будет ли этот план представлен и будет ли он включать ультиматум для ХАМАС. "Источник, участвующий в переговорах, заявил, что "формулирование сделки с ХАМАС об окончании войны займет месяцы. Это будут очень сложные переговоры", - пишет издание. По данным газеты, после визита Уиткоффа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит обсуждения о будущем конфликта в секторе Газа. Более широкая встреча на эту тему должна быть проведена во вторник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/khamas-2033150960.html

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

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в мире, израиль, сша, ливан, стив уиткофф, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас