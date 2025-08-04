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Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max - РИА Новости, 04.08.2025
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18:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/saratov-2033325126.html
Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max
Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max - РИА Новости, 04.08.2025
Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона и муниципальным властям в течение недели перевести рабочие переписки в отечественный РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:06:00+03:00
2025-08-04T18:06:00+03:00
технологии
россия
саратовская область
роман бусаргин
google
мессенджер max
политика
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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона и муниципальным властям в течение недели перевести рабочие переписки в отечественный мессенджер Max, сообщает пресс-служба главы региона. "Все ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти региона должны в течение текущей недели перейти на мессенджер Max… С помощью отечественной платформы необходимо вести рабочие переписки, а в дальнейшем и публичную деятельность", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html
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технологии, россия, саратовская область, роман бусаргин, google, мессенджер max, политика
Технологии, Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Google, Мессенджер Max, Политика
Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max

Власти Саратовской области за неделю переведут рабочие чаты в мессенджер Max

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона и муниципальным властям в течение недели перевести рабочие переписки в отечественный мессенджер Max, сообщает пресс-служба главы региона.
"Все ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти региона должны в течение текущей недели перейти на мессенджер Max… С помощью отечественной платформы необходимо вести рабочие переписки, а в дальнейшем и публичную деятельность", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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31 июля, 12:50
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
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Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
ТехнологииРоссияСаратовская областьРоман БусаргинGoogleМессенджер MaxПолитика
 
 
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