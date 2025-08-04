https://ria.ru/20250804/saratov-2033325126.html

Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max

Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max - РИА Новости, 04.08.2025

Власти Саратовской области переведут рабочие чаты в мессенджер Max

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона и муниципальным властям в течение недели перевести рабочие переписки в отечественный РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:06:00+03:00

2025-08-04T18:06:00+03:00

2025-08-04T18:06:00+03:00

технологии

россия

саратовская область

роман бусаргин

google

мессенджер max

политика

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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил правительству региона и муниципальным властям в течение недели перевести рабочие переписки в отечественный мессенджер Max, сообщает пресс-служба главы региона. "Все ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти региона должны в течение текущей недели перейти на мессенджер Max… С помощью отечественной платформы необходимо вести рабочие переписки, а в дальнейшем и публичную деятельность", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

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саратовская область

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технологии, россия, саратовская область, роман бусаргин, google, мессенджер max, политика