https://ria.ru/20250804/saratov-2033306053.html

В Саратове начали восстанавливать многоэтажный дом после взрыва газа

В Саратове начали восстанавливать многоэтажный дом после взрыва газа - РИА Новости, 04.08.2025

В Саратове начали восстанавливать многоэтажный дом после взрыва газа

Восстановительные работы начались в многоквартирном доме в Саратове после взрыва газа в соседней многоэтажке, где погибли семь человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:49:00+03:00

2025-08-04T16:49:00+03:00

2025-08-04T16:49:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Восстановительные работы начались в многоквартирном доме в Саратове после взрыва газа в соседней многоэтажке, где погибли семь человек, сообщила пресс-служба губернатора. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе был введен режим ЧС. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. У соседнего дома по улице Блинова, 4, с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад. "В доме №4 по улице Блинова начались восстановительные работы. Организацию процесса, а также вопросы, касающиеся материальных выплат гражданам, обсудил губернатор Роман Бусаргин в рамках прошедшего постоянно действующего совещания... Договор на обследование и усиление строительных конструкций заключен. Кроме этого, планируется заменить окна, восстановить кирпичную кладку и утеплить фасад", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона.

https://ria.ru/20250730/vlasti-2032340295.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове