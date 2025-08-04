https://ria.ru/20250804/saraev-2032889484.html

Сараев: Прогноз ВТБ по прибыли может стать его конкурентным преимуществом

Сараев: Прогноз ВТБ по прибыли может стать его конкурентным преимуществом - РИА Новости, 04.08.2025

Сараев: Прогноз ВТБ по прибыли может стать его конкурентным преимуществом

Повышение ВТБ прогноза по чистой прибыли на 2025 год с 430 миллиардов до 500 миллиардов рублей – достаточно смелый сценарий, который в случае реализации... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

2025-08-04T10:00:00+03:00

втб (банк)

экономика

банки

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Повышение ВТБ прогноза по чистой прибыли на 2025 год с 430 миллиардов до 500 миллиардов рублей – достаточно смелый сценарий, который в случае реализации позволит банку удерживать на более высоком уровне нормативы достаточности капитала и иметь запас для поддержания кредитной активности, считает первый заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности "Эксперт РА" Александр Сараев."Никто на рынке пока не пересматривал в лучшую сторону ожидания по прибыли и рентабельности на фоне сохраняющихся высоких кредитных рисков, продолжения сжатия кредитования (за исключением некоторых всплесков в отдельные месяцы). Все ключевые факторы продолжают давить на процентную маржу, а драйверов резкого роста комиссионных доходов, способных компенсировать выпадающие доходы от кредитных операций, не прослеживается", - пояснил Сараев РИА Новости.При этом он отметил, что средняя ключевая ставка в 2025 году в обновленном прогнозе ВТБ составляет19,1% , "и это, кстати, далеко не самый "оптимистичный" прогноз, но и при нем банк ожидает выхода к концу года на максимальную процентную маржу и хороших финансовых результатов в III-IV кварталах".Сараев напомнил, что, хотя в целом прошлый год стал рекордным по уровню прибылей банков (3,8 триллиона рублей) на фоне роста кредитных портфелей при низкой стоимости риска, уже во второй половине года сектор стал замедляться вслед за динамикой ключевой ставки и постепенным ужесточением регулирования, при этом охлаждение продолжилось в начале 2025 года. "По итогам I квартала было отмечено сокращение прибыли кредитных организаций: до 750 миллиардов рублей - на 17% ниже итога первых трех месяцев прошлого года", - уточнил он.По прогнозу "Эксперт РА", который приводит Сараев, портфель крупных корпоративных кредитов, по итогам I квартала сократившийся на 4%, к концу текущего года все же сможет показать увеличение в пределах 5% за счет реализации государственных инфраструктурных проектов и ГОЗ. При этом динамика сегмента будет ограничена реализуемыми мерами по снижению концентрации крупных кредитных рисков в банковском секторе и распространением макропруденциального регулирования на выдачу ссуд наиболее закредитованным клиентам.В МСБ прогнозируется более оптимистичная ситуация: в первом квартале портфель увеличился на 4%, а к концу 2025 года темп прироста сможет составить 11%, в том числе благодаря действующим программам господдержки. "Но и здесь маржинальность сектора вряд ли будет расти существенно: давление со стороны стоимости риска высоко, а прирост в районе 10-11% предполагает достаточно активную политику госпрограмм, что остается под вопросом", - полагает Сараев.Портфель необеспеченного потребительского кредитования (НПК), которое больше прочих сегментов подвержено макропруденциальному регулированию, по итогам I квартала 2025 года сократился на 2% на фоне падения выдач более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В автокредитовании в I квартале также отмечается падение выдач. Заметнее всего в этот период уменьшился объем выдач ипотечных кредитов: минус 42% по сравнению с первым кварталом 2024 года.По оценкам агентства, по итогам года задолженность по НПК может сократиться на 10%, при этом для снижения нагрузки на капитал банки будут активно использовать механизмы секъюритизации, выдавать залоговые кредиты, развивать программы рассрочки, а также больше кредитовать физлиц через дочерние МФО. Вместе с тем в рамках политики Банка России по снижению закредитованности населения со временем ограничения будут усиливаться и в альтернативных продуктах: например, с 1 декабря текущего года регулирование может затронуть программы рассрочки. В свою очередь, портфель автокредитов может уменьшиться на 5% по мере дальнейшего ужесточения макропруденциального регулирования в сегменте."Все это означает, что для банков год будет точно непростым. Рекорд по прибыли повторить не удастся. Ряд банков прогнозирует сейчас дальнейшее сужение процентной маржи и закладывает очень слабые финансовые результаты на второе полугодие. На этом фоне улучшение прогноза ВТБ выглядит как очень интересный пример для всех игроков, при реализации такой сценарий позволит банку и удерживать на более высоком уровне нормативы достаточности капитала, даже с учетом выплаты дивидендов, и иметь потенциальный запас для поддержания кредитной активности, если она начнет разворачиваться при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики", - сказал Сараев.По его мнению, для ВТБ это может стать важным конкурентным преимуществом, а для других игроков – ориентиром с точки зрения выхода на более высокую маржинальность по сравнению с планами. "Конъюнктура банковского сектора сейчас не самая простая, но тем не менее начать увеличивать процентные доходы в текущих условиях возможно, а также вполне возможно и органически увеличивать запас капитала за счет прибыли. Возможно, ВТБ и станет одним из таких примеров в период сохранения жесткой денежно-кредитной политики и ограниченного кредитования при возросших рисках", - резюмировал Сараев.

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втб (банк), экономика, банки