https://ria.ru/20250804/sanktsii-2033217023.html

Зеленский ввел санкции против руководителей российских музеев

Зеленский ввел санкции против руководителей российских музеев - РИА Новости, 04.08.2025

Зеленский ввел санкции против руководителей российских музеев

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных российских музеев, в том числе Российского этнографического музея,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:53:00+03:00

2025-08-04T11:53:00+03:00

2025-08-04T17:43:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных российских музеев, в том числе Российского этнографического музея, Бородинского музея-заповедника и музея имен Андрея Рублева. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского. В частности, санкции введены против директора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артема Силкина, генерального директора Политехнического музея Дмитрия Кожанова, директора государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева, директора Российского этнографического музея Юлии Купиной, директора музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, директора музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко.Также санкции введены против гендиректора музея-заповедника "Петергоф" Романа Коврикова, директора "Гуковского музея шахтерского труда имени Л.И. Микулина" Евгения Гаркушева, директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, директора Оренбургского государственного музея изобразительных искусств Юрия Комлева. В документе указано, что санкции вводятся сроком на 10 лет.Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Ранее власти Украины вводили санкции и возбуждали уголовные дела против граждан России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

https://ria.ru/20250804/tribunal-2033186641.html

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украина, россия, владимир зеленский, игорь корнеев, михаил миндлин