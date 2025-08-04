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Изоляция Корабела ведет к освобождению правобережья, заявил Сальдо

Изоляция Корабела ведет к освобождению правобережья, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.08.2025

Изоляция Корабела ведет к освобождению правобережья, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что изоляция микрорайона Херсона Корабел, расположенного на Карантинном острове, может стать подготовкой... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:10:00+03:00

2025-08-04T14:10:00+03:00

2025-08-04T14:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что изоляция микрорайона Херсона Корабел, расположенного на Карантинном острове, может стать подготовкой к освобождению правобережной части региона. Ранее Сальдо сообщал, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ. Кроме того, по его словам, ВКС России нанесли несколько ударов по автомобильному мосту, соединяющему остров с остальной частью города. Помимо автомобильного, на остров также идет железнодорожный мост. "Изоляция района боевых действий – вопрос нескольких дней. На очереди — железнодорожный мост. Все говорит о подготовке к новому этапу: освобождению правобережья", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. На нем находится микрорайон Корабел, который еще называют Островом. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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