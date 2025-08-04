https://ria.ru/20250804/saldo-2033238652.html

Сальдо рассказал об эвакуации населения с Карантинного острова в Херсоне

Сальдо рассказал об эвакуации населения с Карантинного острова в Херсоне - РИА Новости, 04.08.2025

Сальдо рассказал об эвакуации населения с Карантинного острова в Херсоне

Население колоннами покидает микрорайон Херсона Корабел, расположенный на Карантинном острове, который ВСУ превратили в сплошной укрепрайон, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:56:00+03:00

2025-08-04T12:56:00+03:00

2025-08-04T15:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Население колоннами покидает микрорайон Херсона Корабел, расположенный на Карантинном острове, который ВСУ превратили в сплошной укрепрайон, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В воскресенье он сообщил, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ. "С самого утра с микрорайона Остров (он же Корабел – ред.) идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон. Воздух над районом чист. Людям дают возможность спастись", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что ранее российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра, который задействован в логистике ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250803/kherson-2033046443.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины