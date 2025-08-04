https://ria.ru/20250804/saldo-2033169119.html
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2025
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
Дроны противника, не найдя военных объектов, атакуют гражданское население в Херсонской области, интенсивность обстрелов усиливается каждый раз на фоне активных РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:16:00+03:00
2025-08-04T08:16:00+03:00
2025-08-04T11:06:00+03:00
безопасность
россия
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дроны противника, не найдя военных объектов, атакуют гражданское население в Херсонской области, интенсивность обстрелов усиливается каждый раз на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной, рассказал в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо. По его словам, среди операторов беспилотников все больше иностранных наемников, которые беспринципны к человеческим жизням. Каждую неделю есть жертвы и пострадавшие, подчеркнул губернатор. "То есть там все больше и больше иностранных инструкторов и самих операторов беспилотных аппаратов. Вот именно увеличивается интенсивность, видимо, после того или перед тем, как какие-то этапы переговоров начинаются между переговорными группами. Они, наверное, хотят показать свою, так сказать, силу и показать переговорному процессу, что надо быть более уступчивыми", - считает собеседник агентства. Он также отметил, что интенсивность обстрелов также увеличивается, когда ВСУ получают новые партии боеприпасов из-за рубежа. Это уже цикличный процесс, но в то же время "наши военные очень эффективно и достаточно точными ударами разрушают логистику доставки вооружений на линию боевого соприкосновения", подчеркнул Сальдо. По его словам, все это вооружение противник намеренно использует против гражданских. "Человек, который сидит возле дрона и видит, что в машине сидят гражданские люди, женщины с детьми, он же видит, что он делает. И, тем не менее, направляет его на автобус или на автомобиль, или на заправочную станцию, или на скорую помощь, или на больницу. В последнее время еще наблюдается, что дроны, которые охотятся за военными объектами, и им не удается найти военные объекты, а военные эффективно достаточно с ними борются, они просто-напросто, когда заканчивается у них заряд, они выискивают любую цель, любую жертву и поражают ее", - заявил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161375.html
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безопасность, россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
Сальдо: украинские дроны атакуют гражданское население в Херсонской области
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дроны противника, не найдя военных объектов, атакуют гражданское население в Херсонской области, интенсивность обстрелов усиливается каждый раз на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной, рассказал в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.
По его словам, среди операторов беспилотников все больше иностранных наемников, которые беспринципны к человеческим жизням. Каждую неделю есть жертвы и пострадавшие, подчеркнул губернатор.
"То есть там все больше и больше иностранных инструкторов и самих операторов беспилотных аппаратов. Вот именно увеличивается интенсивность, видимо, после того или перед тем, как какие-то этапы переговоров начинаются между переговорными группами. Они, наверное, хотят показать свою, так сказать, силу и показать переговорному процессу, что надо быть более уступчивыми", - считает собеседник агентства.
Он также отметил, что интенсивность обстрелов также увеличивается, когда ВСУ
получают новые партии боеприпасов из-за рубежа. Это уже цикличный процесс, но в то же время "наши военные очень эффективно и достаточно точными ударами разрушают логистику доставки вооружений на линию боевого соприкосновения", подчеркнул Сальдо
. По его словам, все это вооружение противник намеренно использует против гражданских.
"Человек, который сидит возле дрона и видит, что в машине сидят гражданские люди, женщины с детьми, он же видит, что он делает. И, тем не менее, направляет его на автобус или на автомобиль, или на заправочную станцию, или на скорую помощь, или на больницу. В последнее время еще наблюдается, что дроны, которые охотятся за военными объектами, и им не удается найти военные объекты, а военные эффективно достаточно с ними борются, они просто-напросто, когда заканчивается у них заряд, они выискивают любую цель, любую жертву и поражают ее", - заявил Сальдо.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.