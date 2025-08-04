Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр
Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
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В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Противник понес ощутимые потери. Позднее российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант на Тендровскую косу.
По словам главы региона, подобные попытки — не более чем медийный фактор и инициатива иностранных инструкторов ВСУ, которым безразлична судьба тех, кого киевский режим насильно затягивает в армию.
Несмотря на то, что противник не оставляет попыток высадить как десант, так и диверсионно-разведывательные группы, для этого используются скоростные катера иностранного производства, которые топятся уже на подходе к берегу, пояснил губернатор.
"Все эти попытки, подготовка этих людей, специалистов, они ведутся со стороны близлежащей Николаевской области. В Очакове есть порт, там есть места, где готовились эти диверсионные группы, в том числе и морские. Поэтому разведданные дали возможность поразить их точно", — отметил он.
На прошлой неделе Сальдо сообщал РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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