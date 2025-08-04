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Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 04.08.2025

Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:21:00+03:00

2025-08-04T03:21:00+03:00

2025-08-04T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Все попытки перейти Днепр пресекаются, там все как на ладони видно, ну и со стороны моря", — рассказал Сальдо.По словам главы региона, подобные попытки — не более чем медийный фактор и инициатива иностранных инструкторов ВСУ, которым безразлична судьба тех, кого киевский режим насильно затягивает в армию.Несмотря на то, что противник не оставляет попыток высадить как десант, так и диверсионно-разведывательные группы, для этого используются скоростные катера иностранного производства, которые топятся уже на подходе к берегу, пояснил губернатор."Все эти попытки, подготовка этих людей, специалистов, они ведутся со стороны близлежащей Николаевской области. В Очакове есть порт, там есть места, где готовились эти диверсионные группы, в том числе и морские. Поэтому разведданные дали возможность поразить их точно", — отметил он. На прошлой неделе Сальдо сообщал РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250801/saldo-2032753766.html

https://ria.ru/20250803/dnepr-2033078234.html

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днепр (река)

херсонская область

россия

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днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины