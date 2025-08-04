Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 04.08.2025 (обновлено: 09:17 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/saldo-2033157567.html
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 04.08.2025
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр
Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:21:00+03:00
2025-08-04T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175451_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_74fac8a34fa6311cc45ad7962b2c2321.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Все попытки перейти Днепр пресекаются, там все как на ладони видно, ну и со стороны моря", — рассказал Сальдо.По словам главы региона, подобные попытки — не более чем медийный фактор и инициатива иностранных инструкторов ВСУ, которым безразлична судьба тех, кого киевский режим насильно затягивает в армию.Несмотря на то, что противник не оставляет попыток высадить как десант, так и диверсионно-разведывательные группы, для этого используются скоростные катера иностранного производства, которые топятся уже на подходе к берегу, пояснил губернатор."Все эти попытки, подготовка этих людей, специалистов, они ведутся со стороны близлежащей Николаевской области. В Очакове есть порт, там есть места, где готовились эти диверсионные группы, в том числе и морские. Поэтому разведданные дали возможность поразить их точно", — отметил он. На прошлой неделе Сальдо сообщал РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250801/saldo-2032753766.html
https://ria.ru/20250803/dnepr-2033078234.html
https://ria.ru/20250731/saldo-2032503984.html
днепр (река)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175451_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_de1949d0e47480abdf22a0e562d2fb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Сальдо назвал попытки ВСУ форсировать Днепр испытанием западных технологий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр и высадить десант в Херсонской области — это испытания западными инструкторами новых военных технологий ценой жизни украинских солдат, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
Все попытки перейти Днепр пресекаются, там все как на ладони видно, ну и со стороны моря", — рассказал Сальдо.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Сальдо рассказал о провальных попытках ВСУ закрепиться в Крынках
1 августа, 06:00

В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе. Противник понес ощутимые потери. Позднее российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант на Тендровскую косу.

По словам главы региона, подобные попытки — не более чем медийный фактор и инициатива иностранных инструкторов ВСУ, которым безразлична судьба тех, кого киевский режим насильно затягивает в армию.
Несмотря на то, что противник не оставляет попыток высадить как десант, так и диверсионно-разведывательные группы, для этого используются скоростные катера иностранного производства, которые топятся уже на подходе к берегу, пояснил губернатор.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Вчера, 12:10
"Все эти попытки, подготовка этих людей, специалистов, они ведутся со стороны близлежащей Николаевской области. В Очакове есть порт, там есть места, где готовились эти диверсионные группы, в том числе и морские. Поэтому разведданные дали возможность поразить их точно", — отметил он.
На прошлой неделе Сальдо сообщал РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сальдо оценил оборону Херсонской области на Днепре
31 июля, 06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала