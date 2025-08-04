https://ria.ru/20250804/sakhalin-2033196361.html
РЭЦ и Сахалинская область работают над выходом компаний региона на экспорт
РЭЦ и Сахалинская область работают над выходом компаний региона на экспорт - РИА Новости, 04.08.2025
РЭЦ и Сахалинская область работают над выходом компаний региона на экспорт
Директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Старовойтов и руководитель представительства РЭЦ во... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:47:00+03:00
2025-08-04T10:47:00+03:00
2025-08-04T10:47:00+03:00
экономика
сахалинская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Старовойтов и руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот провели в Южно-Сахалинске более 15 рабочих встреч с начинающими экспортерами, правительством Сахалинской области, институтами развития региона, координирующими вопросы развития экспорта, сообщает центр."Обсудили весь спектр мер государственной поддержки бизнеса, запросы иностранных покупателей, поступивших по линии зарубежных представительств РЭЦ, определили периоды и форматы проведения переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев в ходе состоявшейся рабочей встречи подчеркнул важность диверсификации экспортируемой товарной номенклатуры, вовлечения новых компаний в экспортную деятельность.Для решения этих задач в июле 2025 года отобраны 10 компаний – производителей косметической продукции, БАД, продуктов питания, для которых разработан индивидуальный алгоритм выхода на целевые рынки (КНР, Вьетнам, страны Таможенного союза), позволяющий подготовить продукцию к экспорту, найти зарубежного партнера, обеспечить возможность получения валютной выручки при помощи решений Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ)."Результатом этой работы станет выход на целевые рынки и масштабирование производства компаний Сахалинской области", – резюмировал Старовойтов.Ранее на полях ПМЭФ–2025 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона. Документ предусматривает комплекс мер поддержки для выхода сахалинских предприятий на международные рынки.
https://ria.ru/20250801/rets-2032898364.html
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экономика, сахалинская область
Экономика, Сахалинская область
РЭЦ и Сахалинская область работают над выходом компаний региона на экспорт
РЭЦ и Сахалинская область разрабатывают выход региональных компаний на экспорт
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Старовойтов и руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот провели в Южно-Сахалинске более 15 рабочих встреч с начинающими экспортерами, правительством Сахалинской области, институтами развития региона, координирующими вопросы развития экспорта, сообщает центр.
"Обсудили весь спектр мер государственной поддержки бизнеса, запросы иностранных покупателей, поступивших по линии зарубежных представительств РЭЦ, определили периоды и форматы проведения переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев в ходе состоявшейся рабочей встречи подчеркнул важность диверсификации экспортируемой товарной номенклатуры, вовлечения новых компаний в экспортную деятельность.
Для решения этих задач в июле 2025 года отобраны 10 компаний – производителей косметической продукции, БАД, продуктов питания, для которых разработан индивидуальный алгоритм выхода на целевые рынки (КНР, Вьетнам, страны Таможенного союза), позволяющий подготовить продукцию к экспорту, найти зарубежного партнера, обеспечить возможность получения валютной выручки при помощи решений Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ).
"Результатом этой работы станет выход на целевые рынки и масштабирование производства компаний Сахалинской области", – резюмировал Старовойтов.
Ранее на полях ПМЭФ–2025 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона. Документ предусматривает комплекс мер поддержки для выхода сахалинских предприятий на международные рынки.